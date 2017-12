Braconieri turci audiaţi

Cei 14 marinari turci salvaţi, vineri seară, de poliţiştii de frontieră constănţeni sunt audiaţi de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, sub acuzaţia de braconaj. Anchetatorii fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care a izbucnit un incendiu în sala maşini şi în urma căruia pescadorul „Ahmet Comoglu”, sub pavilion Turcia, s-a scufundat. Oamenii legii spun că o posibilă operaţiune de recuperare a epavei este aproape imposibilă având în vedere că, în zona în care nava s-a scufundat, marea are o adâncime de aprox. 100 de metri. Echipele poliţiei de frontieră au încercat toate manevrele pentru a opri fuga braconierilor turci, chiar şi aruncarea mai multor parâme în faţa navei în speranţa că se vor agăţa de elice.

INCENDIU LA MOTOARE. Pescadorul turc a fost observat de Sistemul SCOMAR, vineri dimineaţă, în jurul orei 04.00, la aproape 60 de mile marine distanţă de ţărm, în zona economică exclusivă a României. Echipajul a refuzat să se supună somaţiilor radio şi prin sistemele acustice şi luminoase şi şi-a continuat drumul. În ciuda faptului că poliţiştii de frontieră au tras nu mai puţin de 150 de focuri de armă, comandantul nu a oprit pescadorul, marinarii formând un scut uman în zona motoarelor. La ora 13.00, pescadorul, care se afla deja în apele bulgăreşti, a oprit motoarele, iar poliţiştii au observat cum membri ai echipajului au aprins fumigene pentru a arde plasele de pescuit. Câţiva poliţişti de frontieră au ajuns cu o barcă pneumatică la pescador şi au urcat la bord unde au descoperit că la compartimentul motoare al navei izbucnise alt incendiu. Focul nu a putut fi stins, iar cei 14 marinari turci au fost transportaţi la bordul vedetei poliţiei de frontieră şi aduşi la ţărm. La două ore după salvarea echipajului, pescadorul turcesc s-a scufundat.