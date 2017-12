Brad Pitt a avut greutăţi în cariera de actor

Într-un recent interviu acordat revistei „W”, Brad Pitt vorbeşte despre începutul carierei sale şi greutăţile pe care le-a întâmpinat când era încă un ilustru necunoscut. Brad Pitt, unul din cei mai celebri şi respectaţi actori ai generaţie sale, a avut şi el cândva greutăţi în a se afirma ca artist. Brad Pitt, în vârstă de 48 de ani, a revenit asupra primilor paşi din carieră: “\'Agentul meu m-a trimis la audiţii pentru două filme. Unul era “The Accused”, cu Jodie Foster; eram atât de emoţionat!”, a povestit partenerul actriţei Angelina Jolie. În timp ce Jodie Foster a cucerit în anul 1989 Oscarul pentru cea mai bună actriţă în acel film, Brad Pitt nu a reuşit să primească nici cel mai mic rol. “După casting, am sunat şi am întrebat: “Cum am fost?” După câteva secunde de tăcere, cineva mi-a spus: “V-aţi gândit să luaţi lecţii de actorie?””, a mărturisit actorul. Chiar dacă răspunsul nu i-a convenit, l-a ambiţionat să lucreze ca să devină ceea ce este astăzi. Mult mai încrezător acum în talentul său de actor, Brad Pitt spune cu umor: “Unul din punctele mele forte este că fac faţă foarte bine loviturilor!”