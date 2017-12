Brad Pitt a dat jos barba

A surprins pe toată lumea când a afişat o barbă grizonată, iar capriciul s-a transformat în obişnuinţă. Însă când toată lumea i-a pus sub semnul întrebării statutul de bărbat sexy, Brad Pitt a decis să îşi dea jos „podoaba” care i-a crescut anul trecut. Actorul, în vârstă de 46 de ani, a fost zărit în timp ce se ducea la o întâlnire în West Hollywood, la Sunset Marquis, fără barba de acum celebră şi cu Angelina Jolie alături. Deşi a încercat să evite fotografii, prin parbriz s-a văzut clar că Brad Pitt a trecut pe la frizer. Actorul aparent surprins de importanţa pe care lumea o dă imaginii sale, a afirmat că şi-a lăsat barbă pentru că pur şi simplu îi este lehamite să se bărberească în fiecare zi. În plus, are un ten sensibil şi se irită foarte repede!