Brad Pitt, despre copiii săi: „Nu vreau să-i stânjenesc în vreun fel”

A apărut recent alături de partenera lui de viaţă, Angelina Jolie, ras, tuns şi frezat, înfruntând senin privirile celor care se uitau că are riduri, iar Brad Pitt a confirmat că este un om obişnuit, care îşi recunoaşte defectele şi greşelile. Nici pomeneală să fie un tată tiranic, precum personajul său din drama ”The Tree of Life / Copacul vieţii”, recent laureat cu Palme d’Or la Cannes. ”Nu sunt un părinte groaznic, dar cu siguranţă am comis greşeli cu copiii mei şi a trebuit să încerc să le îndrept”, afirmă actorul. ”Sunt conştient mai ales de faptul că acţiunile mele îi pot marca pentru totdeauna, deci sunt foarte atent să nu îmi aduc problemele acasă. Vreau să rămână liberi, ca să-şi păstreze această inocenţă cât mai mult timp posibil şi să descopere ce este cu adevărat interesant pentru ei. Nu vreau să-i stânjenesc în vreun fel”, a explicat actorul.

Actorul american Brad Pitt asigură că se distrează foarte mult cu cei şase copii ai săi, dar că se poate ocupa simultan numai de patru. Într-un interviu pentru săptămânalul italian ”Donna moderna”, Brad Pitt afirmă că ştie cum se schimbă scutecele şi cum se pregăteşte baia. Despre partenera sa de viaţă, Angelina Jolie, afirmă că a devenit ”o iscusită organizatoare, practic, un militar”.