Brad Pitt, imaginea parfumului Chanel No. 5

Actorul american Brad Pitt, în vârstă de 48 de ani, a devenit primul bărbat care a fost ales să reprezinte imaginea pe plan internaţional a celebrului parfum feminin Chanel No. 5. Brad Pitt calcă astfel pe urmele unor femei celebre, precum Catherine Deneuve, Nicole Kidman, Lauren Hutton, Estella Warren şi Ali MacGraw, care au fost în trecut imaginea parfumului Chanel No. 5. Brad Pitt va filma primul spot publicitar pentru Chanel No. 5, la Londra, în această săptămână. Presa internaţională afirmă faptul că starul american va primi o sumă de ordinul milioanelor pentru această reclamă, ce va fi lansată spre sfârşitul anului. Nu că ar avea nevoie de bani, dar actorul american şi logodnica sa Angelina Jolie au cumpărat recent o nouă proprietate, Whornes Place, un conac impresionat aflat în apropiere de Londra.

Chanel No. 5 este primul parfum lansat de creatoarea de modă franceză Gabrielle „Coco” Chanel. Creat de chimistul Ernest Beaux, Chanel No. 5 este un parfum rafinat, cu influenţe florale. Parfumul a fost lansat de Crăciun în 1921, fiind oferit drept cadou celor mai buni clienţi ai casei Chanel (100 de flacoane) şi a început să fie comercializat în magazine la jumătatea anului 1922.