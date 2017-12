Brad Pitt, în enciclopedia Who\'s Who

Actorii americani Brad Pitt şi Morgan Freeman şi jucătorul de tenis elveţian Roger Federer se numără printre noii intraţi în cea mai recentă ediţie a ghidului britanic al celor mai influente persoane din lume, publicat luni. În secţiunea divertisment, Brad Pitt şi Morgan Freeman şi-au făcut debutul în această enciclopedie împreună cu actriţa britanică Anna Friel şi cu scriitorul Paul Coelho, al cărui roman „Alchimistul”, scris în 1987, a devenit bestseller în 74 de ţări. Actorii britanici Ricky Gervais, cunoscut graţie sitcomului „The Office”, şi Matt Lucas şi David Walliams, cuplul din serialul „Little Britain”, se numără şi ei printre cele 1.000 de nume nou intrate în ediţia Who\'s Who din acest an.

Jucătorul de tenis Roger Federer, în vârstă de 28 de ani, actualul lider al clasamentului ATP şi jucătorul cu cele mai multe titluri de Grand Slam din istoria tenisului, este unul dintre cei mai tineri oameni incluşi în această a 162-a ediţie a enciclopediei, în care au fost listaţi şi Sam Allardyce, managerul echipei de fotbal Blackburn Rovers, şi David Moyse, managerul echipei Everton. Tot din domeniul sportului, o nouă intrare este Claire Taylor, jucătoarea de cricket desemnată cel mai bun jucător la Cupa Mondială, după victoria selecţionatei Angliei în Australia, în luna martie. Claire Taylor este, totodată, prima femeie inclusă în topul „Five Cricketers of the Year”, alcătuit de almanahul Wisden. Designerul Christopher Bailey, directorul de creaţie al companiei Burberry, şi Tim Hincks, directorul executiv al trustului Endemol UK, compania de producţie care realizează emisiunea Big Brother din Marea Britanie, au fost şi ei incluşi în Who\'s Who.

Publicată pentru prima oară în 1849, enciclopedia Who\'s Who celebrează diversitatea realizărilor umane, recunoscând meritele persoanelor ce au atins apogeul de excelenţă în domeniile lor de activitate. Ediţia din 2010 conţine peste 33.000 de intrări, obţinute cu ajutorul unor chestionare. Persoanele incluse vor rămâne listate până la moartea lor, după care numele lor vor fi transferate automat în enciclopedia Who Was Who. Deşi majoritatea personalităţilor incluse sunt britanice, celebrităţile internaţionale sunt acceptate în această enciclopedie datorită prezenţei şi importanţei lor în viaţa britanicilor. Supuşii Majestăţii Sale cu titluri ereditare sunt incluşi automat şi reprezintă aproximativ 10% din totalul numelor înscrise în enciclopedie.