Brad Pitt, inspirat de legendele despre Dracula

Compania de producţie înfiinţată de actorul american Brad Pitt va produce, în colaborare cu Summit Entertainment, lungmetrajul ”Vlad”, inspirat din legendele care circulă pe seama contelui Dracula.

Acest proiect cinematografic va beneficia de un scenariu scris de actorul Charlie Hunnam, cunoscut pentru rolurile din filmul ”Green Street” şi serialul de televiziune ”Sons Of Anarchy”, regia filmului fiind asigurată de Anthony Mandler, un cunoscut regizor de videoclipuri, care a colaborat deja cu Rihanna şi Eminem. Filmul va prezenta povestea tânărului prinţ Dracula, anticipând ascensiunea viitorului domnitor Vlad Ţepeş, monarhul valah aflat în spatele mitului Dracula. Compania Summit Entertainment a achiziţionat drepturile asupra acestui proiect în urmă cu câţiva ani, însă proiectul nu a putut fi iniţiat din diverse motive. Potrivit blogului Heat Vision de pe Hollywood Reporter, Summit Entertainment speră să realizeze ”un film îndrăzneţ din punct de vedere vizual, despre o perioadă radicală din istorie”.

Fascinaţia lui Brad Pitt faţă de vampiri datează din 1994, când a interpretat rolul unui vampir în filmul ”Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles / Interviu cu un vampir: Cronicile Vampirilor”, în care a jucat alături de Tom Cruise. Acest film i-a conturat statutul de vedetă la Hollywood.