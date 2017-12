Brad Pitt îşi doreşte ca trupa Kings of Leon să cânte la nunta sa

Actorul american Brad Pitt, care ar urma să se căsătorească cu partenera sa de viaţă, actriţa Angelina Jolie, în acest an, îşi doreşte ca formaţia americană de rock Kings of Leon să cânte la nunta cuplului. Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au logodit în aprilie 2012 şi au tot încercat să-şi organizeze nunta la Chateau Miraval, un domeniu spectaculos, pe care cuplul îl deţine în sudul Franţei, însă alte evenimente i-au împiedicat să-şi ducă planul la bun sfârşit. Brad Pitt speră ca trupa Kings of Leon, formată din fraţii Caleb, Jared şi Nathan, precum şi vărul acestora Matthew Followill, să nu se afle în turneu în ziua nunţii sale. Brad a petrecut cu Kings of Leon săptămâna trecută, aproape toată noaptea, discutând cu Caleb despre nuntă.

Angelina Jolie şi Brad Pitt au interpretat rolul unui cuplu de asasini profesionişti în "Domnul şi doamna Smith/ Mr. & Mrs. Smith" în anul 2005. Atracţia dintre cele două staruri, atât de palpabilă pe marele ecran, s-a transpus în scurt timp şi în viaţa reală. Brad Pitt a divorţat de Jennifer Aniston în 2005, după patru ani şi jumătate de căsnicie, pentru a fi împreună cu Jolie.