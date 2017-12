Brad Pitt nu se simte bine fără armă

Până acum se credea că Angelina Jolie este o fată rea, dar nici iubitul ei, Brad Pitt, nu e prea departe de imaginea de băiat rău. Actorul american are o fascinaţie destul de macabră faţă de arme. Brad Pitt a declarat că se simte în siguranţă doar atunci când are în casă o puşcă şi crede că dorinţa lui de a avea la îndemână o armă de foc face parte din ADN-ul său de american. Starul american recunoaşte că are o atitudine extrem de protectoare faţă de logodnica sa, Angelina Jolie şi de cei şase copii ai lor. ”America e o ţară înfiinţată cu ajutorul armelor. Ele se regăsesc în ADN-ul nostru. E foarte ciudat, dar mă simt mai bine dacă am o armă. Chiar aşa mă simt. Nu mă simt în siguranţă altfel şi nu simt că locuinţa mea este complet sigură, dacă nu am o armă ascunsă pe undeva prin casă. Aşa gândesc eu, indiferent dacă e bine sau rău”, a declarat actorul, pentru tabloidul britanic ”Daily Mail”. Brad Pitt, în vârstă de 48 de ani, a vorbit cu această ocazie şi despre copilăria lui şi consideră că, deşi a văzut şi a folosit arme de foc încă de la o vârstă foarte fragedă, acest lucru nu l-a împiedicat să devină un adult responsabil. ”Am primit primul meu pistol cu aer comprimat când eram la grădiniţă. Am primit prima mea puşcă în clasa întâi, la 6 ani, am tras prima oară cu o puşcă pe vremea când eram în clasa a III-a şi, cu toate acestea, am crescut într-un mediu sigur”, a povestit actorul.

Celebrul cuplu are deja tabieturi la care nu renunţă indiferent de programul de lucru. Deşi Angelina Jolie şi Brad Pitt au agende de lucru foarte încărcate, filmând în diverse zone din lumea întreagă, călătoresc mereu împreună cu întreaga familie şi iau întotdeauna micul-dejun împreună, indiferent de programul de lucru fixat de producătorii filmelor în care joacă. ”În prezent, Angelina este aceea care lucrează, însă ziua începe de fiecare dată pentru noi cu micul-dejun, pe care îl luăm mereu împreună”, a mai spus Brad Pitt. Cei doi actori sunt împreună de şapte ani şi au şase copii: trei adoptaţi, Maddox, născut în august 2001, în Cambodgia, Zahara, născută în ianuarie 2005, în Etiopia şi Pax, născut în noiembrie 2003, în Vietnam şi trei biologici, Shiloh, născută în mai 2006 şi gemenii Knox şi Vivienne, născuţi în iulie 2008.