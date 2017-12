Brad Pitt o ține pe Angelina Jolie aproape de... inimă

Cuplul format din Angelina Jolie și Brad Pitt este mai unit ca niciodată, deși se pare că nunta lor mai așteaptă. Cei doi cresc împreună șase copii și reușesc să își continue carierele cu destul de mult succes. În plus, ceea ce majoritatea admiratorilor lor așteaptă, un nou film, este tot mai aproape de realizare. Angelina Jolie va regiza drama ”By the Sea”, în care partenerul său de viață va intepreta rolul principal. Implicarea celor doi a fost o garanție serioasă, iar studioul Universal Pictures a și achiziționat drepturile de difuzare, iar acest proiect tocmai a devenit cel mai așteptat film. Universal Pictures le-a acceptat toate condițiile, iar proiectul este descris ca ”intim, o dramă de personaje”, adică aproape aceleași cuvinte pe care Angelina Jolie le folosea într-un interviu recent pentru a descrie viitorul său proiect alături de Brad Pitt. Se pare că filmările vor avea loc în Malta, o destinație familiară ambilor actori, căci Brad Pitt a filmat acolo ”World War Z”, iar Angelina Jolie și copiii l-au însoțit. Intenția celor doi a fost dată de gol de premierul maltez, care se pare că este dispus să acorde producărilor mai multe facilități fiscale. Până la demararea filmărilor, însă, Angelina Jolie încă mai are de lucru la cel de-al doilea proiect cinematografic în calitate de regizoare, intitulat ”Unbroken”.

Sentimentele celor doi actori sunt mai puternice ca niciodată, iar Brad Pitt, în vârstă de 50 de ani, este cel care, de obicei, ne surprinde cu dovezile de iubire față de Angelina Jolie, de 38 de ani. Acesta a afișat, zilele trecute, un tricou cu un imprimeu foarte special, un desen făcut de fiica lor Vivienne, de 6 ani. Aceasta a făcut un desen al părinților săi, de care aceștia sunt foarte mândri. Brad Pitt a decis chiar să își facă un tricou pe care a imprimat acest desen. De obicei atent la tendințele în modă, actorul a asortat tricoul la un costum bej. Desenul îi fusese făcut cadou Angelinei Jolie de Ziua Mamei, dar Brad Pitt a dus mai departe dovada de iubire!

Brad Pitt face impresie cu fiecare apariție pe marele ecran sau în viața de zi cu zi. Printre admiratoarele sale înfocate se pare că se numără și ducesa de Cambridge, care face demersuri pentru ca el să fie înnobilat. Angelina Jolie a primit deja titlul de Dame din partea reginei Elisabeta a ll-a, pentru entuziasmul pe care îl arată cauzelor umanitare. Însă dacă Brad Pitt ar egala performanța partenerei sale, cum nici el nu este cetățean britanic, nu se poate folosi de statutul de Sir.