Brad Pitt, pocnit din... glumă

Actorul şi regizorul american Brad Pitt a obţinut un ordin de restricţie împotriva reporterului ucrainean specializat în farse Vitali Sediuk, care l-a lovit în faţă cu pumnul la premiera hollywoodiană a filmului ”Maleficent”, în care partenera sa de viaţă, Angelina Jolie, interpretează rolul principal. Poliţia din Los Angeles a emis, joi, un ordin de restricţie împotriva reporterului ucrainean care a sărit gardurile de protecţie şi l-a atacat pe actor, gest care s-a dovedit, în cele din urmă, a fi o farsă. Reporterul, care este o vedetă de televiziune în Ucraina, a rămas în custodia Poliţiei în cursul zilei de joi, până la plata cauţiunii de 20.000 de dolari, conform purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Poliţie din Los Angeles, Wendy Reyes. Brad Pitt, de 50 de ani, nu a fost rănit în urma acestui incident.

”Atacul” la adresa lui Brad Pitt este ultimul dintr-o serie de farse ale reporterului ucrainean aspura celebrităţilor de la Hollywood. Înainte de incidentul cu Brad Pitt, Vitali Sediuk tocmai fusese eliberat de Poliţia franceză după altă farsă, de data aceasta la Festivalul de Film de la Cannes. Pe 17 mai, reporterul a încercat să se ascundă sub rochia vaporoasă purtată de actriţa America Ferrera pe covorul roşu, însă aceasta nu a depus plângere împotriva sa. Vitali Sediuk a devenit celebru după ce a fost pălmuit de Will Smith, în 2012, fiindcă încercase să îl sărute pe actorul american la premiera din Rusia a filmului ”Men in Black 3 / Bărbaţi în negru 3”. Will Smith avea să declare ulterior reporterilor că Vitali Sediuk a avut noroc că nu a încasat un pumn în figură. Reporterul ucrainean a fost protagonistul unui alt moment insolit în 2013, când a reuşit să intre în zona VIP de la gala de decernare a premiilor Grammy, deşi nu avea acreditare, a urcat pe scenă în timpul discursului cântăreţei Adele, câştigătoare a premiului pentru cea mai bună interpretare pop solo, a luat microfonul şi a spus ”Te iubesc, Adele”.

Brad Pitt a ajuns pe prima pagină a tabloidelor deşi era doar escortă pentru partenera sa de viaţă. Incidentul a fost destul de repede uitat, iar toţi ochii tot către Angelina Jolie s-au întors. Aceasta a povestit că Maddox, fiul ei de 12 ani, are deja o iubită, care este o adolescentă din Marea Britanie. Maddox Jolie-Pitt s-a îndrăgostit de o adolescentă britanică, iar celebra lui mamă s-a declarat încântată de faptul că fiul ei adoptiv a găsit ”o fată atât de drăguţă”. Angelina Jolie a făcut aceste dezvăluiri pentru emisiunea „Entertainment Tonight“, la premiera din Los Angeles a filmului ”Maleficent”.

Familia Jolie-Pitt îşi împarte timpul între cele trei reşedinţe ale sale din sudul Franţei, New Orleans şi Los Angeles, iar Angelina Jolie spune că familia ei se opreşte de fiecare dată în Anglia, înainte de a ajunge în Europa, pentru ca Maddox să o poată vizita pe iubita lui. ”Mergem acolo cât de des putem. E o situaţie încântătoare. Ea e o domnişoară minunată, aşadar, sunt o mamă norocoasă. Până acum, totul e bine”, a adăugat vedeta americană. Recent, tabloidul ”National Enquirer” titrase că Maddox s-ar fi îndrăgostit de Elle Fanning, colega de distribuţie a mamei sale în filmul ”Maleficent”.