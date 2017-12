Brad Pitt, ruşinat de începuturile carierei sale

Aptitudinile actoriceşti pe care le-a etalat în filme precum “Cutting Class”, ”Meet Joe Black” sau “Seven Years In Tibet” îl fac să se simtă ruşinat, iar Brad Pitt a simţit nevoia să-şi ceară scuze în faţa criticilor de film. Starul american a recunoscut că rolurile pe care le-a jucat la sfîrşitul anilor \'80 şi începutul anilor \'90 nu reprezintă tocmai un punct de referinţă pentru cariera sa şi este de acord cu criticii care îi contestă performanţele în aceste roluri. Totuşi, Brad Pitt susţine că experienţa acumulată în aceste filme l-a ajutat să devină un actor mai bun. “Cred că acum am ajuns un actor mai bun şi datorită acelor filme mai puţin reuşite. În plus, formarea mea ca actor este chiar surprinsă în aceste filme. În prezent, pot să joc în orice fel de rol şi consider că fac o treabă bună”, a declarat celebrul actor.