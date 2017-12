Brad Pitt s-a mutat în New Orleans din motive mistice

Cu ocazia premierei din New Orleans a celui mai recent film în care joacă, “The Curious Case of Benjamin Button”, Brad Pitt a declarat că producătorii au decis filmarea lungmetrajului în acest oraş datorită importantelor scutiri de taxe de care au beneficiat. “Decizia a adus în plus altceva, ceva benefic pentru film. Lucrurile au evoluat rapid şi de o manieră care nu ar fi fost posibilă în alte locuri. Există atîta magie şi ritm în New Orleans, încît ceva mistic se petrece aici”, a afirmat Brad Pitt. Actorul a fost atît de fermecat de oraş încît a hotărît să se mute în New Orleans, alături de partenera sa de viaţă, Angelina Jolie şi de cei şase copii ai lor. Celebrul cuplu este convins că oraşul leagăn al jazzului este locul ideal pentru a-i creşte pe cei şase copii ai lor. Însoţit de Angelina Jolie, Brad Pitt s-a afişat cu mustaţă, pe care o suportă cîtă vreme filmează la Berlin la cel mai nou film regizat de Quentin Tarantino.

În cadrul premierei, Brad Pitt a mai mărturisit că a fost extrem de bucuros că a putut să ajute oraşul New Orleans, devastat în 2005 de uraganul Katrina, prin intermediul fundaţiei sale de caritate, Make It Right. Actorul în vîrstă de 44 de ani a colaborat cu o echipă de arhitecţi pentru a construi în această regiune mai multe case ecologice, rezistente şi la un preţ accesibil. “Nici nu vă daţi seama cît sînt de bucuros să văd bucuria pe chipurile oamenilor atunci cînd ei înţeleg cum sînt construite aceste case”, a afirmat Brad Pitt. Actorul a mai explicat faptul că aceste case redefinesc conceptul de case accesibile şi că reprezintă un punct solid de pornire pentru demararea unor proiecte mai mari, pe plan global.