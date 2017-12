Brad Pitt şi Angelina Jolie au făcut pace cu jurnaliştii

Actorii Brad Pitt şi Angelina Jolie au acceptat o înţelegere cu şefii săptămânalului ”News of the World”, urmând să primească o sumă de bani nefăcută publică, despăgubire pentru faptul că publicaţia a relatat că ei ar fi în pragul despărţirii. Cele două vedete, care formează unul dintre cele mai populare cupluri de la Hollyood, au dat în judecată publicaţia britanică în luna ianuarie, după ce săptămânalul ”News of the World” a titrat că Brad Pitt şi Angelina Jolie urmează să se despartă şi ar fi stabilit deja detaliile privind împărţirea averii dobândite împreună şi custodia copiilor. Avocatul actorilor a anunţat, în această săptămână, acceptarea unei înţelegeri cu partea reclamată pentru încălcarea vieţii private şi publicarea de informaţii false. Brad Pitt şi Angelina Jolie sunt împreună din 2005, însă nu şi-au oficializat încă relaţia.