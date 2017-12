Bradley Cooper nu mai face excese

Cel mai sexy bărbat în viaţă, actorul american Bradley Cooper, a mărturisit că nu mai bea şi nici nu mai foloseşte drogurile de la vârsta de 29 de ani, după ce stilul lui de viaţă nesănătos l-a făcut să se simtă distructiv şi depresiv. ”Să fiu curat m-a ajutat. Îmi amintesc că mă uitam la viaţa mea, în apartamentul meu, la câinii mei, când încă beam şi mă drogam şi mă întrebam ce se întâmplă. Eram atât de îngrijorat ce vor crede oamenii despre mine, cum voi face faţă şi cum voi supravieţui în acea zi. Mă simţeam mereu ca un străin. Trăiam în capul meu. Am realizat că nu voi trăi la potenţialul meu şi asta m-a speriat ca dracu. Mă gândeam că îmi voi ruina viaţa”, a declarat cu sinceritate vedeta. În plus, Bradley Cooper, în vârstă de 37 de ani, şi-a amintit şi de o întâmplare care l-a speriat. ”Eram la o petrecere şi m-am dat cu capul de o podea de beton. Hei, uitaţi ce dur sunt! Am făcut-o din nou şi am petrecut noaptea la spitalul St. Vincent, cu o pungă de gheaţă, aşteptând să fiu luat în primire”, a completat actorul.