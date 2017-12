Brâncuşi - retrospectivă

Muzeul Guggenheim din Bilbao prezintă de sâmbătă şi până în 15 aprilie 2012 expoziţia Brâncuşi-Serra, considerată cea mai importantă a muzeului şi care îi aduce pe cei mai importanţi sculptori ai secolului trecut: Constantin Brâncuşi (1876-1957) şi Richard Serra (n.1939) în faţa publicului, în cadrul unui dialog deschis al creaţiilor lor. În Spania, expoziţia este o premieră şi pentru că pentru prima oară se prezintă retrospectiv sculpturile lui Brâncuşi. Au fost alese în total peste 50 de lucrări ale celor doi sculptori, într-o serie ce cuprinde creaţiile semnificative pentru traiectoriile fiecăruia dintre ei, iar expoziţia îl are drept curator pe Oliver Wick de la Fundaţia Beyeler, muzeu de artă modernă din Basel, Elveţia.

Lucrările care compun expoziţia, 33 ale lui Constatin Brâncuşi şi 22 ale lui Richard Serra, provin din colecţii particulare şi muzee internaţionale, printre care Solomon R. Guggenheim Museum din New York, Museum of Fine Arts din Houston, Philadelphia Museum of Art, Sheldon Museum of Art din Lincoln, din cadrul Universităţii din Nebraska, Art Gallery din Ontario, Centrul Georges Pompidou din París, Muzeul de Artă din Craiova, Muzeul Stedelijk din Ámsterdam, Staatsgalerie Stuttgart, Fundaţia Wilhem Lehmbruck şi Peggy Guggenheim Collection din Veneţia. Expoziţia este deschisă publicului în fiecare zi, de marţi până duminică, din 8 octombrie şi până în 15 aprilie 2012, pe întreg etajul doi al Muzeului Guggenheim din Bilbao.