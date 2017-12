La mai bine de cinci ani de la ultima transmisie „Oprah Winfrey Show“, jurnaliștii de la ”Forbes” apreciază că brandul Oprah valorează circa 3,1 miliarde de dolari, o sumă impresionantă, pentru o vedetă impresionantă a televiziunii de peste ocean.

Născută de o adolescentă necăsătorită, Oprah Winfrey şi-a petrecut primii ani de viaţă la ferma bunicii ei din Kosciusko, Mississippi. Deşi viaţa la fermă era sărăcăcioasă, bunica sa învăţat-o să citească de la 3 ani, să recite poezii şi versete biblice. În ciuda greutăţilor mediului în care trăia, ea s-a bucurat de sprijinul bunicii şi comunităţii bisericii, care o preţuiau pentru talentul său. Viața sa a luat o turnură groaznică la vârsta de 6 ani, fiind trimisă să locuiască împreună cu mama ei, care între timp îşi găsise de lucru în alt oraş. În zilele când aceasta nu era acasă, tânăra Oprah a fost molestată în mod repetat - de la 9 până la 13 ani - de rudele de sex masculin şi de un prieten de familie. Coșmarul a devenit de nesuportat la 14 ani, când Oprah a dat naştere unui băieţel, care la scurt timp a decedat. Ulterior, adolescenta s-a hotărât să locuiască cu tatăl său. Vernon Winfrey a fost un tată foarte sever, dar i-a oferit fiicei sale siguranţa şi liniştea de care avea nevoie. Unul dintre lucrurile pe care Oprah le povesteşte în legătură cu el este că în fiecare săptămână o punea să citească o carte şi să-i facă recenzia. ”Nu accepta nimic decât ce credea el că este mai bun pentru mine”, spune ea. În acest mediu, Oprah a devenit o studentă silitoare, a primit numeroase premii pentru oratorie şi recitare. La vârsta de 17 ani, Oprah Winfrey a câştigat concursul de frumuseţe Miss Black Tennessee şi i s-a oferit un loc de muncă la WVOL, un post de radio care deservea comunitatea afro-americană din Nashville. Ulterior, tânăra a câştigat o bursă la Tennessee State University, unde s-a specializat în domeniul comunicării şi artelor spectacolului. Oprah a continuat să lucreze la WVOL în primii ani de facultate, dar, după ce cariera ei în radiodifuziune începuse să prindă avânt, a lăsat şcoala şi a semnat cu un post de televiziune local, unde a devenit reporter. În anul 1976 Oprah s-a mutat la Baltimore, unde s-a alăturat WJZ-TV News, pentru un post de co-prezentatoare, unde a găzduit primul său talk-show. Opt ani mai târziu a fost invitată la Chicago, pentru a găzdui un program de o jumătate de oră, dimineaţa, la canalul WLS. În mai puţin de un an, Oprah a transformat „Chicago AM“ în cel mai bun spectacol din oraş, acesta fiind extins la o oră, datorită meritelor sale. În septembrie 1985, emisiunea a fost redenumită „The Oprah Winfrey Show“. Un an mai târziu, The Oprah Winfrey Show era difuzat la nivel naţional şi a urcat rapid pe primul loc pe această nişă. După primul an de eligibilitate, show-ul a primit trei premii Emmy la categoriile Gazdă Remarcabilă, Talk Show Remarcabil şi Abordări Impresionante.

„The Oprah Winfrey Show“ a rămas cel mai popular show din istorie, difuzat în peste 140 de ţări din întreaga lume. De-a lungul anilor, ea şi-a folosit emisiunea pentru a promova diverse asociaţii filantropice.