Brandul turistic al României, prezentat la New York

Identitatea vizuală a brandului turistic al României a fost prezentată miercuri, la New York, în cadrul unui eveneniment ce a reunit profesionişti din industria turismului şi jurnalişti americani. Diversitatea geografică, relieful cu atracţiile naturale, cultura şi tradiţiile populare încă active, vinurile româneşti, originea latină şi, nu în ultimul rând, mitul Dracula, au fost punctele menţionate în cadrul prezentării făcute de Simion Alb, directorul Biroului Naţional de Turism al României de la New York. Reprezentantul român a explicat cu această ocazie şi semnificaţia noului logo turistic al României, care va fi o componentă importantă a campaniilor de promovare turistică în viitor. ”Scrisul de mână doreşte să exprime autenticitate, ospitalitate şi veselie, forma literelor doreşte să simbolizeze relieful muntos-deluros, frunza verde semnificã rezervaţiile naturale, iar linia albastră este pentru Dunăre şi râurile cu care România este binecuvântată. Iar accentul de pe litera A vrea să exprime unicitatea şi să facă trimitere la litoralul Mării Negre”, afirmă acesta. ”Prin lansarea acestui brand începem campania de promovare a turismului românesc, pe cele şase produse pricipale dintre care primul este turismul cultural, iar celelalte sunt legate de natură: turism de aventură, eco-turism, agro-turism, turism balnear şi city break-urile”, a declarat şi Sorin Muntean, coordonatorul proiectului de brand turistic România, prezent la eveniment.

Ministerul Turismului intenţionează să desfăşoare o amplă campanie publicitară, anul viitor, fiind vizate cu precădere SUA şi Canada. ”Chiar dacă numărul turiştilor din aceste două ţări care vin în prezent în România este mai mic decât al celor din ţări ca Germania şi Italia, americanii şi canadienii cheltuiesc mai mult, de aceea sunt importanţi pentru România şi sperăm să avem în continuare resurse pentru a putea derula campanii de reclamă”, a explicat Simion Alb. Şi comisarul european pentru Turism, Jan Rudomina, a apreciat importanţa pieţei americane. ”SUA şi Canada se întind pe un continent întreg şi nu putem avea o singură reţetă de promovare a turismului european, pentru că nu este o singură piaţă, sunt diverse pieţe, de aceea am considerat că cea mai bună abordare a acestor pieţe este să avem relaţii foarte bune cu presa, iar presa să preia mesajul şi să-l transmită mai departe, în primul rând industriei de turism şi apoi consumatorilor. Indiferent de criza economică, americanii sunt obişnuiţi să călătorească şi vor continua să călătorească, iar ţările est-europene precum Polonia sau România pot fi destinaţii mai ieftine şi, deci, pot chiar beneficia de pe urma acestor noi condiţii economice”, a declarat acesta.

Conceput sub forma unui forum de promovare a călătoriilor în ţările europene, Visit Europe Media Exchange este o iniţiativă a Comisiei Europene de Turism, prin care birourile naţionale ale ţărilor membre UE au ocazia să se întâlnească într-o singură zi cu reprezentanţi ai presei de pe continentul nord-american. Anul acesta, oraşele alese ca ţintă de organizatori pentru desfăşurarea forumului au fost Hollywood din statul Florida, New York şi Toronto din Canada. La New York, peste 30 de agenţii naţionale, printre care şi Biroul Naţional de Turism al României şi-au expus oferta pe parcursul zilei de miercuri, în faţa a peste o sută de reprezentanţi media, la Hotelul Waldorf Astoria.