Branduri din domeniul modei încalcă legislaţia muncii în Europa de Est

O serie de branduri occidentale din domeniul modei, ca Adidas, Primark şi Zara, sunt acuzate că profită de o reţea de aprovizionare care-i plăteşte pe muncitorii din Europa de Est şi Turcia cu salarii de mizerie şi le încalcă drepturile în domeniul muncii, relatează ”The Guardian”. Potrivit publicaţiei britanice, care citează un adevărat rechizitoriu întocmit de ONG-ul Clean Clothes Campaign împotriva unora dintre cele mai mari nume din lumea modei - inclusiv mărci de lux ca Prada şi Hugo Boss -, aproximativ trei milioane de muncitori din Slovacia şi până în Georgia fac parte din... curtea din spate a muncii ieftine a brandurilor vest-europene de modă. Femeile, cel mai adesea angajate în domeniu pentru firme mari, sunt obligate frecvent să muncească peste program sau să renunţe la concediu pentru a obţine salariile de bază, al căror nivel este cu mult sub nivelul de subzistenţă, denunţă ONG-ul.

Bettina Musiolek, una dintre autoarele raportului, a declarat că această cercetare spulberă mitul potrivit căruia „Made in Europe“ înseamnă corectitudine - o percepţie consolidată, în opinia sa, după dezastrul de la Rana Plaza, în Bangladesh. Grupul acuză Adidas, sponsor al Campionatului Mondial de Fotbal, că profită de nereglementarea drepturilor muncii în Georgia. Compania germană, care a vândut produse de tip sport în valoare de 14,5 miliarde de euro anul trecut, este suspectată că procură haine din această ţară în care muncitorii sunt plătiţi cu cinci euro pentru o zi de muncă de opt ore. Aceşti muncitori au semnalat că sunt intimidaţi la locul de muncă, unde sunt nevoiţi să ceară permisiunea să meargă la toaletă şi unde sunt supuşi unor presiuni să nu-şi ia concedii medicale când se îmbolnăvesc. Adidas a declarat că nu are vreo producţie autorizată în Georgia. Întrebat dacă desfăşoară producţie neautorizată, prin intermediul unuia dintre antreprenorii săi turci, un purtător de cuvânt a declarat că, ”la Adidas Group, investigăm toate plângerile pe care le primim, inclusiv solicitarea Clean Clothes Campaign de a dezvălui detalii despre fabrici incluse în investigaţia acesteia”. Un purtător de cuvânt al Inditex, firma de retail din spatele Zara, a declarat că societatea se află în contact cu Clean Clothes Campaign pentru a putea investiga afirmaţiile şi a adopta măsuri adecvate pentru a le aborda.

Potrivit publicaţiei, investigatorii au găsit muncitori plătiţi cu sume mai mici decât salariul minim în patru ţări, inclusiv în Bulgaria şi România, state membre UE din 2007. În Bulgaria, o ţară în care aproape jumătate din populaţie trăieşte sub pragul sărăciei, unii dintre muncitorii cu normă întreagă primeau salarii de 129 de euro, cu mult sub salariul minim prevăzut în 2013, de 159 de euro. În România, unii muncitori cu normă întreagă au declarat că primeau 124 de euro pe lună, cu 55 de euro mai puţin decât salariul minim, de 179 de euro. ”I-am spus şefului meu că uneori nu fac norma minimă dacă nu vin sâmbăta, iar el mi-a răspuns ”atunci vino şi duminica””, le-a declarat un muncitor român investigatorilor, potrivit publicaţiei britanice. Muncitorii afirmă că luptă zi de zi pentru supravieţuire, mănâncă ceea ce cultivă, împrumută bani şi doar visează la concedii. În R. Moldova, săptămâna de muncă de şase zile este un lucru obişnuit pentru muncitorii care produc haine pentru firme ca Primark şi Tesco. Doar una din trei fabrici investigate plăteşte ore suplimentare pentru muncă sâmbăta. Potrivit ”The Guardian”, în România, muncitori care produc haine pentru Zara şi H&M au declarat că pot să câştige salariul minim doar dacă efectuează ore suplimentare şi pe timpul concediilor. Orele suplimentare nu apar pe fluturaşii de salariu. În Georgia, muncitori care au spus că fabrică tricouri pentru Adidas au declarat că sunt supuşi unor presiuni dure să nu-şi ia concedii de odihnă. Ei denunţă intimidări din partea conducerii şi afirmă că se confruntă cu probleme de sănătate din cauza condiţiilor neadecvate privind încălzirea şi aerul condiţionat.

ONG-ul a chestionat 316 muncitori din zece ţări şi a precizat că muncitorii au văzut etichetele mărcilor, ceea ce a ajutat organizaţia să stabilească legături în lanţul de aprovizionare. Însă unele mărci au declarat că nu au niciun rol sau au un rol marginal. Tesco a anunţat că a încetat să mai cumpere haine din R. Moldova în urmă cu un an, iar un purtător de cuvânt al Primark a declarat că firma procură doar un procent mic din bunuri din această ţară şi că va investiga orice probleme sesizate imediat. H&M a respins orice acuzaţii potrivit cărora muncitorii săi ar câştiga doar 0,50 euro pe oră pentru a broda o bluză. Hugo Boss a refuzat să facă alte comentarii fără să aibă informaţii detaliate despre fabrici. Prada nu a răspuns solicitărilor de a comenta pentru ”The Guardian”, mai precizează publicaţia britanică.