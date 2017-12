„Branduri senzoriale”, în dezbatere la Librăria Cărtureşti

La începutul Noului An, după o scurtă perioadă de repaus, reflecţii şi bilanţuri, Librăria Cărtureşti din City Park Mall îi aşteaptă pe iubitorii lecturii, pe 6 ianuarie, de la ora 18.00, la cea de-a XII-a ediţie a atelierului „Cititori celebri”. Prima carte propusă spre dezbatere, în 2011, este volumul „Branduri senzoriale”, de Martin Lindstrom. Tomul are la bază un amplu studiu care reflectă modul în care cele cinci simţuri afectează crearea brandurilor. Cartea, apărută în limba română, sub egida editurii „Publica”, expune programul inovator al lui Martin Lindstrom, constând în şase paşi, program al cărui scop îl reprezintă adecvarea procesului de construire a brandurilor la exigenţele secolului al XXI-lea.

Studiul, centrat pe mai mult de douăsprezece ţări din întreaga lume, a fost realizat în exclusivitate pentru această carte de către „Millward Brown”, unul dintre cele mai mari institute de cercetare din domeniul afacerilor la nivel mondial. Plecând de la acest studiu şi folosindu-se de nenumărate exemple elocvente, Lindstrom le arată celor interesaţi cum se poate fonda o abordare de marketing capabilă să stimuleze toate simţurile, depăşind paradigma convenţională stabilită de văz şi auz.