Brandurile proprii, cheia retailului românesc

În ultimii ani, cota mărcilor proprii ale super-şi-hypermarketurilor în totalul bunurilor de larg consum a crescut accelerat, de la 2% în 2007 la 12% în 2012, se arată într-un studiu al GfK. „În 2011, numărul gospodăriilor care au cumpărat cel puţin o dată un produs marcă proprie a atins potenţialul maxim - peste 9 din 10. În 2012, piaţa s-a consolidat, românii ajungând să fie loiali mărcilor private şi să cumpere fie din ce în ce mai multe categorii, fie acelaşi produse în mod repetat. Cea mai bună evoluţie se observă în segmentul bunurilor alimentare, unde mărcile private acoperă 17% din valoarea totală a consumului casnic”, notează cei de la GfK. Astfel, creşteri importante în 2012 au marcat caşcavalul (plus 8 puncte procentuale), iaurtul simplu (7 puncte) şi cerealele pentru micul dejun (6 puncte). Şi produsele de îngrijire a casei vândute sub etichetă proprie (şerveţele, hârtie igienică etc) au ajuns să acopere 11% din valoarea pieţei. „Diversificarea categoriilor şi segmentelor de piaţă pe care pătrund mărcile, dezvoltarea brandurilor de nişă, premium şi super-premium, dar şi intensificarea marketingului sunt motoarele principale de creştere ale pieţei mărcilor proprii”, explică directorul de Retail şi Consumer Goods al GfK România, Raluca Raschip. În 2012, retailerii autohtoni au promovat mult mai bine produsele proprii, ponderea lor în rafturi urcând de la 3 în 2010 - 2011 la 10.