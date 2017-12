Brandy s-a logodit!

Bucurie pentru Brandy, la sfârşit de an! Cântăreaţa americană de 33 de ani şi iubitul ei, producătorul muzical Ryan Press, s-au logodit. De altfel, sfârşitul de an le-a purtat noroc, până acum, pentru că s-au afişat în public prima oară anul trecut, de Revelion, la o petrecere în Las Vegas. De atunci, vedeta nu şi-a ascuns planurile de viitor. ”Fiica mea, Sy\'rai, de 10 ani şi cu mine îl iubim pe Ryan şi el mă iubeşte pe mine, cu siguranţă. Dar nu am un inel. I-am spus lui Ryan că m-aş mărita cu el şi dacă mi-ar aduce un inel din gumă de mestecat”, declara Brandy într-un interviu din luna martie.