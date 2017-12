Brazii româneşti se pregătesc de Crăciun

Cu o lună înainte de Crăciun, Romsilva a anunţat că are posibilitatea de a recolta şi comercializa pe piaţa internă în acest an peste 82.000 de brazi, care vor avea preţuri minime cuprinse între zece şi 30 de lei, fără TVA. Cele mai mari cantitaţi vor fi recoltate de pe raza judeţelor Sibiu (8.100 bucăţi), Suceava (6.700 bucăţi), Vrancea (4.900 bucăţi), Caraş-Severin (3.400 bucăţi), Cluj (4.000 bucăţi), Prahova (4.700 bucăţi). Potrivit Romsilva, imediat după recoltare, toţi pomii de Crăciun vor fi crotaliaţi (marcaţi cu un sigiliu special emis de Imprimeria Naţională) pentru a se evita ilegalităţile privind recoltarea, transportul şi comercializarea. “Comercianţii pentru a vinde aceşti brazi trebuie să încheie contracte directe cu Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva”, a declarat directorul tehnic al Direcţiei Silvică Constanţa, Gheorghe Caragheorghe. Pentru valorificarea directă către populaţie, preţurile minime de vânzare, fără TVA, sunt următoarele: pentru brad între 20 şi 30 de lei, iar pentru molid şi alte răşinoase, între 10 şi 20 de lei. Solicitările pentru exemplare mai mari de trei metri sunt considerate comenzi speciale, iar preţurile vor fi aprobate în comitetul director al direcţiilor silvice, pornind de la tariful minim de 20 lei/metru (fără TVA). Pentru fiecare metru din lungime se taxează cu minimum 20 lei. Totodată, în cazul în care comercializarea se face de ocoalele silvice în locuri ce implică unele cheltuieli suplimentare (transport, manipulare, depozitare, taxe, chirii etc.), aceste cheltuieli vor fi adăugate preţurilor minimale. Pe toată durata campaniei de recoltare, transport şi comercializare a pomilor de Crăciun, Romsilva va organiza acţiuni complexe, pentru prevenirea furturilor, transportului şi comercializării ilegale, împreună cu poliţia, jandarmeria, şi alte instituţii abilitate. De asemenea, Romsilva precizează că pomii de Crăciun vor fi recoltaţi, în principal, prin lucrări curente de îngrijire a arboretelor tinere, lucrări prevăzute în planurile de gospodărire a pădurilor (amenajamentele silvice).