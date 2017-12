Brazilia - Spania, cea mai probabilă finală

Brazilia şi Spania au cele mai mari şanse, ca şi înainte de startul competiţiei, să se înfrunte în finala CM 2010, se arată într-un studiu elaborat de o agenţie independentă de consultanţă publică şi privată (Hypercube) şi de Infostrada Sports, furnizor de analize şi statistici din sport, ambele din Olanda. În studiul dat publicităţii pe 8 iunie, Brazilia avea cele mai mari şanse de a ajunge în finală, cu 14,3 la sută, urmată de Spania (12,9 la sută), Italia (9,6), Germania (9,2), Olanda (9,1), Anglia (8), Franţa (7,6), Argentina (7,6) etc. După disputarea optimilor de finală, Brazilia este cotată în continuare cu cele mai mari şanse de calificare în finală (21,5 la sută), urmată de Spania (20,3), Olanda (17,2), Germania (13,2), Argentina (12,5), Uruguay (7,1), Ghana (4,2) şi Paraguay (3,9). Cea mai probabilă finală este Brazilia - Spania (17,9 la sută), urmată de Olanda - Spania (13,3); Brazilia - Argentina (11,0), Brazilia - Germania (10,9) etc. Înaintea competiţiei, Brazilia - Spania era cea mai posibilă finală a CM 2010, cu 4,7 la sută, urmată de Olanda - Spania (3,5 la sută) şi Brazilia - Germania (3,4 la sută). Cât despre meciurile din sferturile de finală, Brazilia are 58 la sută şanse să treacă de Olanda (42%), Uruguay (66%) este favorită în faţa Ghanei, Argentina (51%) are un avans mic faţă de Germania, iar Spania este văzută mare favorită (83%) în jocul cu Paraguay.