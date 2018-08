BRAZILIA ESTE ELIMINATĂ! Belgia ajunge în „careul de aşi” la Cupa Mondială

14:26:46 / 09 Iulie 2018

Fernandinho

Casemiro a fost neglijent la ultimul cartonas galben, aducandu-l pe Fernandinho in primul "11", aducand si autogolul. Nu e o noutate, 3 goluri din "1-7" cu Germania au pornit tot de la Fernandinho. Brazilia a avut 3 penalty-uri, 2 Neymar, unul Jesus. La Neymar se poate spune ca nu a fost o intensitate mare, dar au fost penalty-uri. La Jesus, faza a fost rapida si a fost mai comod sa se spuna ca mingea a iesit. La reluari, la fractiuni de secunda, in momentul contactului, mingea nu era iesita (Gsp) ! Chiar daca la centru si VAR au fost europeni (?!), propaganda cu teatrul lui Neymar le-a usurat sarcina arbitrilor. Real Madrid daca avea cele 3 faze, avea 3 penalty-uri ! Si Tite s-a prostit. 9 luni, Brazilia a fost pe locul 1 in clasamentul FIFA. Dar cu Fp. Luis, Marquinhos, Rn. Augusto, Casemiro, D. Alves, fara Marcelo, Willian, T. Silva, Fernandinho. Belgia a avut 9 jucatori la care media era 1,90 m. Brazilia a contracarat cu multi de 1,70 m. Axul central trebuie sa fie mult mai inalt, daca Brazilia mai vrea un titlu. Altfel, arbitrii vor lasa lupta corp la corp, asa cum e, disproportionata. Brazilia a platit pentru Teatrul lui Neymar de pana acum.