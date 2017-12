BRD a emis 8.000 de carduri „A la carte”

BRD-Groupe Societe Generale a emis 8.000 de carduri „A la carte” de la lansarea produsului, pe 10 februarie şi încă 230 de dispozitive contactless MasterCard PayPass, a declarat, ieri, directorul departamentului de carduri al băncii Elena Oprea. „Pentru A la carte am primit 10.000 de fotografii pentru a le valida şi am emis deja 8.000 de astfel de carduri. Totodată, în ceea ce priveşte dispozitivele contactless lansate de BRD pot spune că există în prezent 230 pe piaţă”, a spus Oprea. „A la carte” este primul card bancar 100% personalizabil, reprezentanţii băncii estimând, la lansarea instrumentului, că vrea să vândă peste 100.000 de unităţi. Oprea a precizat că cele mai frecvente fotografii transmise de clienţi pentru personalizarea cardurilor sunt legate de familie, copii, concedii, animale. Totodată, oficialul BRD a precizat că emiterea online a produsului „A la carte” a fost întârziată, întrucât banca vrea să pună la dispoziţia clienţilor mai multe imagini predefinite. Oprea a adăugat că BRD va pune la dispoziţia clienţilor posibilitatea de a aplica online pentru produs, de a accepta condiţiile puse de bancă şi de a primi aprobarea. BRD are peste 2,2 milioane de carduri valide şi operează o reţea de aproximativ 1.450 de ATM-uri. Banca, membră a grupului francez Societe Generale, are peste 2,5 milioane de clienţi şi operează o reţea de peste 930 unităţi.