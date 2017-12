BRD dă vina pe criză pentru pierderile de 332 milioane lei

EFECTELE CRIZEI Unu din trei credite acordate de Banca Română pentru Dezvoltare (BRD) companiilor este neperformant, dar asta nu este un efect al vreunei „creditări defectuoase în 2007 - 2008”, ci al crizei prelungite, care a adus IMM-urile în imposibilitatea de a-şi achita ratele, consideră preşedintele băncii, Philippe Lhotte. „Cred că în 2007 şi 2008 nu s-au făcut erori în acordarea de împrumuturi, dar, după patru ani de criză, firmele mijlocii nu mai exportă, suferă, au probleme de lichiditate şi, implicit, dificultăţi în a rambursa creditele”, a spus ieri Lhotte, la prezentarea rezultatelor financiare ale băncii pentru 2012. BRD a anunţat pierderi de 332 milioane lei (74,5 milioane euro) pentru 2012, după creşterea costului riscului cu 61,6%, la 1,938 miliarde lei, „din cauza deteriorării mediului macroeconomic şi implementării unei metodologii mai prudente de evaluare a garanţiilor aduse de clienţi”. Şeful băncii a menţionat că banca a avut de suferit în urma fraudelor descoperite de DIICOT, care au „taxat” instituţia cu 180 milioane euro: „Suma a avut un efect marginal. Mai dăunătoare a fost expunerea mediatică nedreaptă. Banca a fost victima fraudelor descoperite de departamentul nostru de risc. Am fost precauţi, dar este greu să descifrezi schemele hoţilor. Am colaborat cu DIICOT; noi am depus plângerile”.

FĂRĂ RESTRUCTURĂRI La finele lui 2012, BRD avea o rată de neperformanţă de 33,6%, la nivelul companiilor, şi de numai 7,8% în segmentul de retail. În acelaşi timp, gradul de acoperire cu provizioane este de aproape 52%, unul dintre cele mai mici din sistemul bancar local. Totuşi, în ciuda rezultatului negativ, Lhotte a spus că banca nu va face tăieri masive de personal şi nici restructurări semnificative ale reţelei de peste 900 de unităţi, „punctul forte al BRD”. „2012 a fost un episod excepţional. Vom continua să deschidem agenţii, acolo unde va fi profitabil, şi vom recruta în continuare personal”, a spus Philippe Lhotte, care s-a abţinut să facă prognoze pentru 2013, an în care evoluţia economiei autohtone şi mediului extern vor cântări greu. Rezultatele financiare preliminare pentru anul trecut ale celor 40 de bănci din piaţa locală indică pierderi cumulate record, de 2,12 miliarde lei, aproape triple faţă de 2011, potrivit calculelor Băncii Naţionale a României (BNR). Piaţa aşteaptă, în aceste zile, şi rapoartele altor instituţii financiare.