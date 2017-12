Brexit, vot final: Peste 50% dintre britanici vor să iasă din UE!

Marea Britanie iese din UE, după ce 51,9% dintre cetăţenii britanici au votat pentru ieşirea ţării din Blocul Comunitar, potrivit rezultatelor finale, anunţate după numărarea tuturor voturilor din cele 382 de circumscripții electorale. Pentru ieșirea din UE au votat aproximativ 17,4 milioane de cetățeni, în timp ce pentru rămânerea în UE s-au înregistrat puțin peste 16 milioane de voturi. Philip Hammond, ministrul britanic al Afacerilor Externe, a declarat că ”alegătorii au vorbit clar și este misiunea Guvernului să pună în aplicare această decizie, protejând economia și să facă tot ce se poate pentru a obține ce e mai bine pentru Marea Britanie”. Oficialul a mai spus că țara are nevoie de continuitate și stabilitate, iar premierul britanic, David Cameron, a spus că intenționează să rămână momentan în fruntea Guvernului, în ciuda eșecului suferit.

Rezultatul de ieșire a Marii Britanii din UE ar putea avea un impact puternic asupra economiei britanice, ridică semne de întrebare asupra rolului Londrei de capitală financiară globală și ar putea cauza profunde tensiuni politice în Marea Britanie și chiar în întreaga Europă. Lira britanică a suferit cea mai mare cădere de o zi, scăzând cu 9,4% față de dolar, ajugând chiar și la 1,3459 lire față de dolar, cel mai jos nivel înregistrat din septembrie 1985 până în prezent. ”Acesta este cel mai important scrutin din timpul vieții mele. Miercurea Neagră și impactul prăbușirii Lehman Brothers, aceste evenimente majore nici măcar nu se pot compara în magnitudine cu acest lucru”, a declarat, pentru Reuters, Mark Boleat, președinte al Comisiei de Politici și Resurse din Londra. Potrivit BBC News, înainte de ziua referendumului, prim-ministrul David Cameron a insistat că își va continua mandatul, indiferent de rezultat, iar joi seara, un număr de 84 de parlamentari conservatori l-au îndemnat pe Cameron să rămână ca prim-ministru, dar există un grup mare de comentatori și unii parlamentari conservatori care consideră că un vot împotriva UE l-ar pune pe Cameron într-o situație delicată. David Cameron a spus, că în cazul unui vot în favoarea părăsirii UE, ar activa, fără întârzieri nejustificate, articolul 50 din Tratatul de la Lisabona, prin care s-ar iniția procesul de ieșire din UE. George Osborne, ministrul britanic de Finanțe, a sugerat că acest lucru ar putea să se întâmple în termen de două săptămâni după referendum.

REGATUL UNIT S-AR PUTEA DESTRĂMA

Votul de la referendum arată discrepanţe regionale majore în cadrul Marii Britanii, atât Scoția, cât și Irlanda de Nord au votat pentru rămânerea în UE, în timp ce Anglia și Țara Galilor au votat majoritar pentru ieșire. Prim-ministrul scoțian, Nicola Sturgeon a declarat vineri că ”votul din Scoția arată clar că scoțienii văd viitorul lor ca parte a UE”. Declan Kearney, membru al partidului irlandez Sinn Fein, a declarat că ”nord-irlandezii sunt puși în fața unei situații în care alegătorii englezi forțează ieșirea din UE, împotriva dorinței oamenilor din Irlanda de Nord, care doresc să rămână în UE”. Sinn Fein a emis un comunicat în care cere organizarea unui referendum pentru consultarea populației din Irlanda de Nord în privința unirii cu Republica Irlanda, ca soluție pentru a rămâne în UE.

UE, PREGĂTITĂ PENTRU BREXIT, DAR REGRETĂ DECIZIA

UE a cerut deja Marii Britanii să lanseze procedura de ieșire din Blocul Comunitar, imediat ce va fi posibil, pentru a evita o incertitudine nenecesară, a declarat un oficial de rang înalt al UE. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a comentat că ”UE este bine pregătită pentru rezultatul referendumului, dar regretă decizia”, adăugând că respectă voința suverană a alegătorilor. Schulz a mai sugerat că modul în care s-a desfășurat campania pentru referendum din Marea Britanie nu a fost un bun model pentru UE. Martin Schulz a declarat vineri că dorește să discute cu cancelarul german, Angela Merkel, pentru a se evita o reacție în lanț , după votul britanicilor. Ministrul de Externe al Germaniei, Frank Walter Steinmeier, a descris decizia Marii Britanii de a părăsi UE ca ”o zi tristă pentru Europa și Marea Britanie”. Steinmeier va participa la o întâlnire cu ceilalţi miniștri de Externe ai UE, la Luxemburg. Pe de altă parte, Marine Le Pen, președintele principalului partid de extremă dreapta din Franța, a salutat rezultatul și a cerut convocarea unui referendum similar în Franța. Președintele francez, Francois Hollande, a convocat, pentru vineri, o reuniune a cabinetului, iar la finalul ei, va face o declarație de presă. Franța și-a exprimat vineri regretul față de votul britanic și a cerut Europei să reacționeze pentru a recâștiga încrederea oamenilor.

PETIȚIE PENTRU UN NOU REFERENDUM

Zeci de mii de britanici cer organizarea celui de-al doilea referendum pe tema apartenenţei ţării lor la UE, potrivit ”The Independent”. ”Facem apel la Guvernul Majestăţii Sale să pună în aplicare o regulă astfel încât dacă votul de a rămâne sau de a părăsi UE este mai mic de 60%, pe baza unei rate de participare de 75%, să se organizeze un al doilea referendum”, se menţionează în petiţia online semnată vineri dimineață de 60.000 de persoane. Guvernul britanic răspunde tuturor petiţiilor care obţin cel puţin 10.000 de semnături. Dacă sunt strânse 100.000 de semnături, petiţia este analizată de Parlament.

CONCLAV AL UE

Premierul belgian, Charles Michel, le-a cerut liderilor UE să organizeze, în iulie, un ”conclav al UE”, după referendumul britanic. ”Trebuie să ne definim prioritățile și să stabilim un nou viitor pentru Europa'”, a scris pe Twitter șeful Executivului belgian. Liderii UE organizează foarte rar conclave. Astfel de reuniuni, care au loc cu ușile închise, sunt folosite pentru a trata mai ales provocări politice importante. Șefii de stat și de guvern ai statelor membre au programat, săptămâna viitoare, Consiliul European de Vară. Ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski, a declarat că ”votul Marii Britanii este o veste proastă pentru UE și pentru Polonia, dar și un semnal că va trebui regândit conceptul Blocului Comunitar. Este o mare dilemă pentru eurocrați, toți vrem să menținem UE, întrebarea este în ce formulă”.

DECLARAȚIE COMUNĂ DE LA BRUXELLES

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, preşedintele Parlamentului European, Martin Schulz şi premierul olandez, Mark Rutte, președintele prin rotație al Consiliului UE, s-au întâlnit în dimineaţa aceasta la Bruxelles, la invitaţia preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a discuta rezultatul referendumului din Regatul Unit şi au făcut următoarea declarație comună: ”În urma unui proces liber şi democratic, cetățenii britanici şi-au exprimat dorința de a părăsi UE. Regretăm această decizie, dar o respectăm. Este o situație fără precedent, dar suntem uniţi în răspunsul nostru. Vom rămâne puternici şi vom apăra valorile de bază ale UE, referitoare la promovarea păcii şi prosperității pentru popoarele sale. Uniunea celor 27 de state membre va continua. Uniunea este cadrul viitorului nostru politic comun. Ne leagă istoria, geografia şi interesele noastre comune şi pe aceste baze vom dezvolta cooperarea dintre noi. Împreună vom aborda provocarea noastră comună de a genera dezvoltare, de a creşte prosperitatea şi de a asigura siguranţa şi securitatea pentru cetăţenii noştri. Instituţiile europene vor fi pe deplin implicate în acest efort.Acum, ne aşteptăm ca Guvernul Regatului Unit să pună în aplicare această decizie cât mai curând posibil, indiferent cât de dureros ar putea fi acest proces. Orice amânare ar prelungi inutil incertitudinea. Avem reguli pentru a aborda acest proces într-un mod ordonat. Articolul 50 al Tratatului privind UE stabileşte procedura de urmat dacă un stat membru decide să părăsească UE.Suntem pregătiţi să demarăm rapid negocierile cu Regatul Unit referitoare la termenii şi condiţiile retragerii sale din UE. Până la finalizarea procesului de negociere, Regatul Unit rămâne membru al UE, cu toate drepturile şi obligaţii care rezultă din acest fapt. În conformitate cu tratatele pe care Regatul Unit le-a ratificat, dreptul comunitar continuă să se aplice integral pentru Regatul Unit şi pe teritoriul Regatului Unit, până la încetarea calităţii sale de stat membru.După cum s-a stabilit, acordul ”O nouă înțelegere pentru Regatul Unit în cadrul UE” la care s-a ajuns în cadrul Consiliului European din 18-19 februarie 2016 nu va mai avea efecte şi încetează să existe. Nu va fi nicio renegociere. În ceea ce priveşte Regatul Unit, sperăm să îl avem ca partener apropiat al UE şi pe viitor. Aşteptăm ca Regatul Unit să îşi formuleze propunerile în acest sens. Orice acord care va fi încheiat cu Regatul Unit ca stat terţ va trebui să reflecte interesele ambelor părţi şi să fie echilibrat în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile”.

REUNIUNE DE URGENȚĂ LA COTROCENI

Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri că, din discuțiile avute cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a rezultat că nu sunt motive de îngrijorare pentru economia românească. Declarația a fost făcută în debutul consultărilor de la Cotroceni cu premierul Cioloș, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu și liderii partidelor politice. Preşedintele Klaus Iohannis i-a chemat vineri, la ora 11.00 la consultări pe tema consecinţelor Brexit. Iohannis a declarat că România regretă dar respectă votul britanicilor, precizând că România rămâne ataşată proiectului european şi că este nevoie de calm şi de solidaritate, iar impactul asupra economiei este mic. Este de la sine înțeles că este prematur și imatur să se vorbească în faza actuală despre impact, cât de mic sau mare va fi el, mai ales că experiența crizei izbucnite în 2008, despre care toată lumea vorbea numai Cotroceniul nu auzea, ne face să privim declarațiile politicienilor români cu mai mare rezervă. Președintele Comisiei de Politică Externă din Camera Deputaților, Laszlo Borbely, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, că decizia britanicilor deschide o nouă eră în istoria UE. ”Este o situație fără precedent, care deschide o nouă eră în istoria UE. Va trebui reevaluat cum putem merge mai departe, pentru că un principiu de bază a fost solidaritatea și solidaritatea înseamnă ca toate cele 28 de țări să meargă solidar. Din păcate, ceea ce se întâmplă acum în Europa denotă faptul că UE a slăbit ca o consecință a acestei decizii”, a declarat Laszlo Borbely. El a mai spus că o consecință a deciziei britanicilor îi va afecta și pe cetățenii români care muncesc în Marea Britanie. El a mai spus că modelul Marii Britanii ar putea fi urmat și de alte state UE, apreciind că România face parte din categoria țărilor favorabile rămânerii în UE. Brexitul ar putea avea un efect neașteptat asupra economiei românești, pentru cămai mult de jumătate din rezerva de aur a Băncii Naționale a României este depozitată în afara granițelor țării, în special la Londra. La sfârșitul lunii mai 2016, rezerva de aur era de 103,7 tone, iar în evoluțiile prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-ar situa în jurul a 16 miliarde de lei, conform Ziarului Financiar. Rezervele internaționale ale României, valută și aur, erau la finalul lunii mai de 36,3 miliarde euro. Dan Suciu, reîntors ca purtător de cuvânt al BNR, a afirmat că între Banca Națională a României și Banca Angliei există o relație bilaterală ce nu va fi afectată de ieșirea din UE. Acesta nu s-a pronunțat pe viitorul rezervei de aur depozitată la Londra, dar a afirmat într-o declaraţie arogantă pentru ”Ziarul Financiar” că ”Anglia putea să iasă şi din NATO, relaţiile între băncile centrale rămâneau la fel”.

SPERANȚE PENTRU CETĂȚENII UE DIN REGAT?!

”Nu există indicii că va fi modificat statutul cetățenilor din UE care se află în Regatul Unit”, a declarat, vineri, eurodeputatul britanic conservator Daniel Hannan. ”Ceea ce cerem este să avem ceva control asupra celor care intră și asupra chestiunilor care contează”, a adăugat el.

BURSELE EUROPENE SE PREGĂTESC DE IMPACT

Agenția de rating Standard and Poor’s ar putea reduce ratingul de credit al Marii Britanii, informează ”Financial Times”. Agențiile Fitch și Moody’s deja au scăzut ratingul AAA al Marii Britanii, cu mult timp înainte de începutul campaniei pentru referendum. Anterior, S&P a declarat că ratingul AAA al Marii Britanii reflectă presupunerea că rezultatul referendumului va fi acela de a rămâne în UE. Traderii se pregătesc pentru vânzări masive de acţiuni la debutul şedinţei de tranzacţionare de la Londra, de la 8.00 (10.00 ora României). Piaţa indică faptul că indicele FTSE va deschide în scădere cu aproximativ 7,5%, cea ce ar însemna că aproape 120 de miliarde de lire vor dispărea din valoarea celor mai mari companii britanice, după ce britanicii au hotărât să iasă din UE. Lira s-a prăbuşit cu cea mai mare rată din istorie, după o scădere de 9,41% şi a ajuns la 1,35 dolari. Euro a scăzut cu 3,8%, în timp ce valutele din Norvegia, Suedia şi Turcia au raportat pierderi şi mai mari. În Africa de Sud, rand-ul a scăzut cu 7,3%. Yen-ul în schimb a urcat cu 6,1%. ”S-a dezlănţuit iadul. Singurele refugii sunt yen-ul şi aurul”, a spus Vishnu Varathan, economist la Mizuho Bank. Aurul a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, în condiţiile în care rezultatul referendumului a luat prin surprindere pe toată lumea. Preţul aurului a crescut cu 8,1%, la 1.358,53 dolari uncia, cel mai mare din martie 2014.

REACȚII IT&C

Marea Britanie, care este un important centru pentru multe companii din sectorul IT&C, ar putea pierde multe investiţii în acest domeniu, deoarece majoritatea liderilor din sector au fost în favoarea rămânerii în blocul comunitar, scrie Go4it. Un sondaj arată că 87% dintre cei care lucrează în sectorul hi-tech britanic au susţinut rămânerea în UE. Acum au apărut primele reacţii din partea liderilor de companii din sectorul IT. Unul dintre aceştia, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, a făcut o declarație extrem de... plastică pentru Business Insider: „Tot acest lucru este un rahat. Să mă ia dracu!”. Martin Mignot, partener la Index Ventures, companie care investeşte în startup-uri IT din Europa aflate în primele faze de dezvoltare, a fost printre primii care au avut o reacţie pe Twitter: ”Vom continua să investim în UK şi UE. Ne place sau nu, tehnologia nu are graniţe”.Husayn Kassai, directorul executiv al startup-ului Ofido din Londra, a declarat: ”Există multă incertitudine în jur, dar este sigur că acestea sunt veşti proaste pentru industria tehnologică. S-au dus speranţele pentru o piaţă digitală unică şi vor fi semne de întrebare în ceea ce priveşte poziţia Londrei ca un puternic centru financiar şi tehnologic”. ”Să nu facem greşeli, veştile din această dimineaţă sunt cutremurătoare. Este dezamăgitor că ne aflăm în această situaţie şi nu există dubii că săptămânile care urmează vor fi turbulente din multe motive diferite”, a declarat Debbie Wosskow, directorul executiv al Love Home Swap.Înainte de referendumul pentru Brexit, companii uriaşe precum HP sau IBM au îndemnat cetăţenii britanici să rămână în UE.

OBAMA: SUA VA CONTINUA SĂ AIBĂ O RELAȚIE SPECIALĂ CU MAREA BRITANIE ȘI UE

Statele Unite vor continua să aibă o relaţie specială cu Marea Britanie şi cu Uniunea Europeană, afirmă preşedintele SUA, Barack Obama, subliniind că respectă decizia poporului britanic de ieşire din UE.

"Marea Britanie şi Uniunea Europeană vor rămâne parteneri indispensabili ai Statelor Unite chiar dacă se va începe renegocierea relaţiei dintre aceste două părţi, prin respectarea stabilităţii, securităţii şi prosperităţii Europei, Marii Britanii şi Irlandei de Nord", a declarat Barack Obama.

Înaintea referendumului, Obama avertiza că eventuala ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană ar afecta grav relaţiile comerciale cu Statele Unite.

"Este corect să spunem că la un moment dat ar putea exista un acord comercial SUA-Marea Britanie, dar acest lucru nu se va întâmpla curând pentru că noi ne concentrăm pe finalizarea Acordului cu Uniunea Europeană. Marea Britanie riscă să ajungă la capătul rândului, nu pentru că nu am avea o relaţie specială, ci din cauza impactului major al unui acord comercial de acest tip; este mai eficient să avem un acord pentru acces pe o piaţă mare, în care sunt multe ţări, decât să semnăm acorduri bilaterale mici", afirma Obama în aprilie, referindu-se la Parteneriatul Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii (TTIP).

DONALD TRUMP E FERICIT

Candidatul republican la Casa Albă, Donald Trump, a declarat că ”este un lucru extraordinar că britanicii şi-au luat ţara înapoi, votând pentru ieşirea statului din UE. Cred că s-a întâmplat un lucru extraordinar, un vot uimitor, istoric. Suntem foarte fericiţi”. Întrebat de ce crede că oamenii au votat pentru ieșirea Marii Britanii din UE, Trump a găsit explicația potrivită în orice situație: ”Oamenii sunt furioşi. În toată lumea sunt furioşi”.