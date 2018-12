Brexitul va fi AMÂNAT! Anunțul Irlandei de Nord

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord va trebui foarte probabil să-şi amâne ieşirea din Uniunea Europeană sau să anuleze notificarea privind retragerea sa din blocul comunitar ''pentru moment'' dacă doreşte să prezinte o ''propunere complet nouă'' privind Brexitul, a subliniat duminică ministrul de externe irlandez, Simon Coveney, citat de Reuters. ''Dacă va exista o propunere complet nouă dinspre Regatul Unit, cred indubitabil că va fi nevoie de mai mult timp de luat în considerare de către UE şi că acest lucru ar implica probabil o extindere a articolului 50 sau o retragere a articolului 50 pentru moment'', a declarat Coveney pentru postul public de televiziune irlandez RTE. Prim-ministrul britanic Theresa May a cerut joi Bruxellesului noi garanţii pentru a o ajuta să obţină ratificarea acordului de Brexit de către deputaţii britanici, dar liderii europeni au părut agasaţi de aceste solicitări considerate prea vagi, scrie agerpres.ro. Europenii, care s-a declarat cu toţii "gata să o ajute" pe Theresa May, au adoptat un text, fără valoare juridică, menit să atenueze îngrijorările parlamentului britanic. Dar ei au repetat că acordul de divorţ "nu poate fi renegociat" şi nu şi-au ascuns nerăbdarea faţă de solicitări considerate încă prea vagi privind noua relaţie pe care Londra vrea să o înnoade cu UE după Brexit. "Prietenii noştri britanici trebuie să ne spună ce vor, în loc să ne facă să spunem ce vrem noi", a afirmat preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în faţa presei. Juncker a adăugat că executivul european va publica pe 19 decembrie "toate informaţiile general utile care privesc pregătirea unui 'no deal' ", ipoteza unui Brexit fără acord devenind pe zi ce trece tot mai probabilă.

Noile garanţii cerute de Theresa May privesc aşa-numitul "backstop", soluţia imaginată pentru a împiedica revenirea unei frontiere fizice între Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord, care ar pune în pericol acordurile de pace de pe insulă. Această "plasă de siguranţă" prevede crearea unui "teritoriu vamal unic" înglobând UE şi Marea Britanie după tranziţia post-Brexit, care nu ar trebui să se aplice decât în caz de eşec al negocierilor care urmează privind viitoarele relaţii comerciale ambiţioase pe care Londra şi Cei 27 vor să le stabilească.