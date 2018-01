Brian May, cancelar al unei universităţi britanice

Chitaristul legendarei trupe britanice de rock Queen a primit titlul onorific de cancelar al Universităţii John Moores din Liverpool, o funcţie în care îi succede, în luna februarie, lui Cherie Blair, soţia fostului premier britanic Tony Blair. În această funcţie onorifică, Brian May va prezida ceremoniile de înmînare a diplomelor şi va reprezenta universitatea la diverse ocazii speciale. Muzicianul a declarat că va sărbători numirea în această funcţie cu o cină vegetariană şi un vin de desert.

În luna august, Brian May, în vîrstă de 60 de ani, a obţinut titlul de doctor în astronomie, la peste 30 de ani după ce a început redactarea tezei sale de doctorat. Lucrarea de 48.000 de cuvinte a stat în hambarul casei sale din Surrey, din 1974, de cînd chitaristul a abandonat studiile pentru a se consacra grupului Queen. Anul trecut, autorul hiturilor “We Will Rock You”, “The Show Must Go On” şi “Flash” a decis să îşi termine studiile universitare. După nouă luni de cercetări suplimentare, Brian May a predat lucrarea de doctorat pe data 3 august. Teza sa demonstrează că norii de praf din sistemul solar se deplasează în aceeaşi direcţie ca şi planetele. Brian May va primi diploma în mai 2008, în timpul unei ceremonii la Royal Albert Hall din Londra.