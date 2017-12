Brian May ia atitudine în fața... asteroizilor periculoşi

Muzicianul britanic Brian May, membru al formaţiei Queen, s-a alăturat unui grup de cercetători care militează pentru intensificarea eforturilor de creare a unui sistem de detectare a asteroizilor periculoşi pentru Terra. Chitaristul Brian May, care este şi astrofizician, fostul astronaut Ed Lu, etologistul Richard Dawkins şi cercetătorul Bill Nye au emis recent ”100X Asteroid Declaration”, o declaraţie publică prin care cer crearea unui sistem eficient de detectare a asteroizilor, ”pentru a rezolva cele mai mari provocări ale umanităţii, pentru a proteja familiile şi calitatea vieţii pe Terra în viitor”. Aceştia mai cer instituirea Zilei Asteroidului, a cărei primă ediţie ar trebui să aibă loc pe 30 iunie 2015, pentru a marca cel mai recent impact al Pământului cu un asteroid periculos, lângă Tunguska, în Siberia, în 1908.

Brian May a obţinut titlul de doctor în astronomie în 2007, la peste 30 de ani după ce a început redactarea tezei sale de doctorat. Lucrarea de 48.000 de cuvinte a stat în hambarul casei sale din Surrey, din 1974, de când chitaristul - care mai are o diplomă în fizică - şi-a abandonat studiile pentru a se consacra grupului Queen. Teza sa de doctorat demonstrează că norii de praf din sistemul solar se deplasează în aceeaşi direcţie ca şi planetele. În octombrie 2006, May a lansat o carte scrisă în colaborare cu astronomii Patrick Moore şi Chris Lintott, ”Bang! The Complete History of the Universe” (Bang! Istoria completă a Universului, editura Rao, 2007). Volumul este destinat popularizării astronomiei, May utilizându-se ca punct de reper pentru testarea şi explicarea celor mai complicate teorii. May a declarat de multe ori că pasiunea pentru astronomie l-a ajutat să rămână cu picioarele pe pământ.