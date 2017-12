Brian May îşi dă doctoratul în astrofizică

Chitaristul Brian May de la Queen este pe cale să devină doctor în astrofizică, la peste 35 de ani după ce şi-a abandonat studiile pentru a fi star rock. Brian May a ajuns pe insula spaniolă La Palma în urmă cu cîteva zile, pentru a face observaţii astronomice pentru teza sa de doctorat, potrivit unui comunicat al Institutului de Astrofizică din Insulele Canare. Teza sa, pe tema mişcărilor radiale din norul de praf din sistemul nostru solar, este ultima etapă a studiilor doctorale.

“Poate aţi vrea să vedeţi Telescopul cu care lucrăm”, a scris cîntăreţul în vîrstă de 60 de ani, pe site-ul său, miercuri. “Galileo... Galileo... cît de plină de coincidenţe e viaţa”, a adăugat el, făcînd referire la versurile piesei “Bohemian Rhapsody” a trupei Queen. După ce îşi va preda teza la Imperial College din Londra, Brian May va trebui să aştepte pînă cînd profesorii universitari îi vor evalua lucrarea, înainte să primească titlul de doctor, anul viitor.

Brian May studia astrofizica la Imperial College cînd a pus bazele trupei Queen, împreună cu solistul Freddie Mercury şi bateristul Roger Taylor, în anul 1970. El a renunţat să mai studieze praful interstelar cînd formaţia a ajuns să aibă un succes din ce în ce mai mare. După ce Freddy Mercury a murit de SIDA în 1991, Brian May a înregistrat cîteva albume solo şi a format Brian May Band. Totuşi, interesul lui faţă de astronomie s-a păstrat şi a scris, împreună cu Patrick Moore şi Chris Lintott, cartea “Bang! The Complete History of the Universe” (Istoria completă a Universului), care a fost publicată anul trecut.