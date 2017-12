Brian May, premiat pentru lupta pentru drepturile animalelor

Brian May, chitaristul trupei Queen, va fi premiat, astăzi, de International Fund for Animal Welfare, la Camera Lorzilor din Parlamentul britanic, pentru lupta sa pentru drepturile animalelor. Premiul vine după ce Brian May, un vechi contestatar al vânătorii de vulpi şi al sporturilor sângeroase, a lansat campania ”Salvează-mă”, pentru prevenirea cruzimii faţă de animale. ”Luptăm pentru că aceste animale minunate trăiesc, respiră, văd, aud şi simt plăcerea şi durerea la fel ca şi noi, însă nu vorbesc limba noastră, astfel că în lumea oamenilor nu au un cuvânt de spus. Nu au cum să reclame abuzurile care se fac împotriva lor”, a declarat chitaristul.

Trupa Queen, a cărei carieră se întinde pe o perioadă de peste 20 de ani, a fost desemnată, în 2007, cel mai bun grup britanic al tuturor timpurilor, în urma unui sondaj organizat de BBC Radio. Format în 1970, de cântăreţul Freddie Mercury, chitaristul Brian May, toboşarul Roger Taylor şi basistul John Deacon, grupul a lansat 15 albume până la destrămarea sa în 1991, după decesul lui Freddie Mercury, din cauza maladiei SIDA.