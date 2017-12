Bricul „Mircea“ a revenit la Constanţa

EXPERIENŢĂ UNICĂ. După un marş de 25 de zile în Marea Neagră şi Marea Mediterană, Nava Şcoală (NS) „Mircea“ a ajuns, ieri dimineaţă, la Constanţa. Velierul, având la bord un echipaj format din 156 de persoane, dintre care 39 de studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ şi 39 de elevi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu“, a efectuat, începând cu 30 mai 2010, un marş internaţional de peste 2.000 de mile marine, cu escale în porturile Istanbul, Brindisi şi Izmir. Totodată, ca urmare a parteneriatelor de cooperare în domeniul educării şi formării studenţilor, încheiate între Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ şi instituţii de învăţământ similare din lume, anul acesta s-au instruit la bordul navei şi doi cadeţi turci. Plini de emoţie, viitorii marinari au mărturisit că, deşi colegii mai mari i-au pregătit pentru această călătorie, nimic nu se compară cu trăirile pe care ţi le rezervă marea. „În mare ştiam cum o să fie pentru că am mai stat de vorbă cu colegii mai mari de la academie. Iniţial ni s-a spus că vom pleca în China, dar am ajuns în Marea Mediterană. La început am avut emoţii mari, însă, cu timpul, ne-am obişnuit. A fost solicitant, dar băieţii ne-au sprijinit mult. A fost foarte frumos“, a declarat cadetul Alexandra Burlăcescu. „A fost scurt, dar a fost mai bine aşa. Şase luni parcă era prea mult. Am avut emoţii mai ales când am urcat pentru prima dată în arboradă şi am văzut lumea de acolo, de sus. Am avut parte de botez. A fost ud, greu de spălat, dar a meritat“, a spus studentul Florentin Bănică. Botezul marinarilor începători constă în mai multe încercări la care aceştia sunt supuşi chiar de zeul mării, Neptun: sunt mânjiţi cu cremă de ghete sau vaselină, puşi să bea oţet amestecat cu vin sau coniac şi aruncaţi în piscină (un lighean cu apă de mare) sau sunt udaţi cu găleata.

UN MARŞ DE TRADIŢIE. Călătoria de anul acesta a reprezentat pentru bricul „Mircea“ cel de-al 37 marş de instrucţie. „A fost un marş scurt, dar extrem de solicitant şi de complex. Am avut un program foarte încărcat. Am vizitat trei porturi în două ţări diferite şi consider că misiunea a fost un real succes. Studenţii au acţionat aşa cum ne-am aşteptat. Stagiul de practică nu s-a finalizat, el va continua în apele teritoriale“, a declarat comandantul bricului „Mircea“, comandorul Gabriel Moise. Anul trecut, în perioada 12 aprilie - 01 septembrie, nava şcoală a fost plecată într-un marş de instrucţie în Marea Neagră, Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic. Cu această ocazie, „Mircea“ a participat la Regata Tall Ships Challenge 2009 şi la Festivalul Sail Boston.