Bricul „Mircea” decorat cu ordinul „Virtutea Militară”

Nava Şcoală „Mircea” s-a întors, ieri, acasă după un marş de patru luni şi jumătate în Marea Egee, Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic. Încă de la primele ore ale dimineţii, rudele şi prietenii celor 190 de marinari aflaţi la bordul navei au venit în dana miliară pentru a-i întîmpina pe cei dragi. „Înarmaţi” cu pancarde de bun venit, oamenii aflaţi pe cheu abia au avut răbdare să se termine ceremonialul de primire a navei şcoală „Mircea” pentru a-şi lua copiii şi iubiţii în braţe. La festivitate au participat şefului Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin şi înalte oficialităţi civile şi militare, precum şi ministrul Apărării Naţionale, Mihai Stănişoară. La ora 10.45 şi-a făcut apariţia şi preşedintele României, Traian Băsescu. Sosirea navei şcoală „Mircea” a fost un moment plin de emoţie pentru oamenii care îl aşteptau pe cheu, dar mai ales pentru echipajul aflat la bord. Ceremonialul, care a durat o oră, a debutat cu discursul comandorului Corneliu Bocai, comandantul marşului, care a povestit cum a decurs voiajul. A urmat ceremonialul decorării pavilionului navei cu ordinul „Virtutea Militară” în grad de cavaler cu însemne pentru militari pe timp de pace.

Doi marinari turci la bord

Nava şcoală „Mircea” s-a întors la Constanţa cu 192 de persoane la bord, dintre care 2 au fost marinari turci ce s-au urcat pe vas în portul Charleston. „Astfel de schimburi de experienţă au loc frecvent pe navele noastre în baza unor protocoale internaţionale de colaboare. Şi de la noi au mers doi marinari pe o navă cu pavilion Muntenegru pentru a vedea cum se desfăşoară activitatea la bordul altor nave!”, a declarat cpt. cmdor. Mugurel Pascu, ofiţerul de relaţii cu presa al Statului Major al Forţelor Navale Române. Printre cei 190 de marinari s-au aflat şi nouă femei: două studente la Academia Navală, patru eleve la Şcoala de Maiştri, una cu grad de soldat voluntar de la Şcoala de Aplicaţie a Forţelor Navale Mangalia şi două fete maistru militar din cadrul echipajului. „A fost solicitant, dar studenţii şi elevii s-au adaptat foarte repede la condiţiile de pe mare şi marşul a fost o reuşită, mărturie stînd rezultatele bune obţinute la întrecerile între nave, la care am obţinut locul 2 şi 3!”, a declarat comandantul navei, cmdor. Gabriel Moise.

Şi-a văzut prima oară fetiţa nou-născută

Marius Basarabeanu, de 26 ani, soldat gradat voluntar, a declarat că abia aştepta să se întoarcă acasă la soţie şi la fetiţa sa. „Marşul a fost uşor, mai greu este să stai departe de familie, este prima oară cînd plec atîtea luni!”, a mai spus tînărul. Studentul caporal Ionuţ Chiţoiu, de 20 ani, a fost foarte încîntat de această experienţă şi ar repeta-o oricînd. „M-a schimbat ca om, m-a maturizat acest marş. A fost plăcut, nu foarte greu, mai ales cînd am venit în ajutorul unei nave aflată în dificultate, echipajul rămăsese fără mîncare şi apă şi noi am ajuns primii la navă, înaintea altor veliere. Voiajul mi s-a părut foarte lung pentru că mi-a fost dor de familie, dar mai ales de prietenă!”, a povestit studentul aflat la prima lui ieşire pe mare. Aflată pe bordul navei, elevul fruntaş Mihaela Cîrlea nu se mai dezlipea de prietenul ei, bucuroasă că s-a întors acasă. „A fost primul voiaj şi mi-a plăcut foarte mult, singura problemă fiind dorul de cei dragi. Deşi sînt fată, nu am fost scutită de treburile grele, cu toate că am fost ajutată de băieţii de la bord. Am ales acestă carieră pentru că este sigură şi de viitor!”, a susţinut Mihaela Cîrlea. Alt marinar, Viorel Linţ şi-a ţinut pentru prima oară fetiţa în braţe, care s-a născut în urmă cu o lună şi jumătate, în timp ce el se afla în marş cu nava.