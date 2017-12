Bricul Mircea, din nou acasă

Nava şcoală Mircea s-a întors ieri în portul militar Constanţa după o misiune de patru luni pe mările lumii. Lacrimi, urale, bucuria regăsirii celor dragi şi a revenirii acasă. Ceremonia prilejuită de revenirea din misiune a bricului a fost onorată de şeful Statului Major al Forţelor Navale, care i-a felicitat pe “boboci” pentru prestaţia pe care au avut-o în timpul zilelor în care au străbătut 9.400 de mile marine: “Aţi plecat ca tineri marinari şi vă întoarceţi, aproape adevăraţi absolvenţi ai Academiei Navale Mircea cel Bătrîn. Experienţa pe care aţi cucerit-o în activităţile la care aţi participat, nivelul pe care l-aţi avut la reprezentările pe care le-aţi avut dumneavoastră în porturile pe care le-aţi vizitat vă recomandă ca adevăraţi diplomaţi navali pentru Forţele Navale Române şi pentru Armata Română. În acelaşi timp, sînt convins că aţi învăţat ce înseamnă ”vînt bun din pupa”, urarea specifică marinarilor, pentru că ieri aţi avut ghinionul ca marea să vă întîmpine cu un vînt potrivnic”. Cuprinşi de emoţia revenirii acasă, privind peste bord după cei dragi, cîţiva dintre participanţii la misiune ne-au descris emoţiile pe care le-au încercat în acest episod important, greu, dar şi frumos, petrecut la bordul velierului Academiei.

Entuziasm în Occident

Comandantul navei, căpitan-comandorul Gabriel Moise, consideră că bricul Mircea reprezintă unul dintre cei mai populari ambasadori ai tradiţiilor noastre marinăreşti peste hotare: „A fost unul dintre cele mai complexe marşuri de instrucţie pe care le-a executat nava şcoală Mircea în ultima perioadă, am vizitat zece porturi din nouă ţări diferite, am navigat pe aproape şapte mări: Marea Neagră, Marmara, Ionică, Egee, Nordului, Baltică şi Oceanul Atlantic, am traversat cinci strîmtori recunoscute în navigaţia internaţională şi în final, totul a fost bine. Cea mai grea a fost traversarea Mării Nordului şi Mării Baltice, unde am întîlnit o vreme extrem de neprietenoasă, însă echipajul a avut timp să se instruiască şi a fost pregătit fizic şi psihic pentru astfel de încercări. Vreme neprietenoasă înseamnă vînturi puternice, între 18 şi 22 de metri pe secundă şi valuri foarte mari de şase-opt metri. N.S. Mircea este membră a Sail Training International, Asociaţia Internaţională a Velierelor, de mult timp, şi îmi place să cred, fără lipsă de modestie, că străinii s-au obişnuit deja cu nava, cu această tradiţie marinărească puternică a Marinei Militare Române şi s-au bucurat, ca de fiecare dată, de prezenţa navei noastre în porturile vizitate”.

„Am vizitat Parisul”

La bordul bricului au descifrat tainele mării 47 de elevi ai Şcolii de Maiştri Militari ”Amiral Ion Murgescu”, precum şi 6 cadeţi străini din Ucraina, Croaţia, Italia, Turcia, Belgia şi Olanda. Pe timpul voiajului, bricul a participat la trei festivaluri maritime - ”L’Armada de Rouen 2008”, ”La Fete du Brest”, şi ”Hanse Sail Rostock 2008”. Ciureanu Raluca, cursantă a Şcolii de Maiştri, anul întîi, şi-a văzut un vis împlinit: „Am vizitat Parisul. Ăsta a fost visul meu, pentru vîrsta mea, de 20 ani”. Şi pentru studentul-caporal Emanuel Lazăr, unul dintre cei 35 de studenţi de la Academia Navală ”Mircea cel Bătrîn” participanţi la misiune, acest marş de instrucţie fost o experienţă de care îşi va aduce aminte toată viaţa: “Oamenii din Occident au un adevărat cult pentru veliere. A fost foarte frumos, am avut mulţi vizitatori. În primul port am avut pînă la 4.000 de vizitatori pe zi!”.

O zi obişnuită la bord

Mulţi dintre „cei de acasă” îşi pun o întrebare: Cum se scurge o clepsidră, de-a lungul unei zile, la bordul velierului? Zile şi nopţi, înconjuraţi de ape, în ritmul valurilor mării, cadeţii urmează un program riguros. Căpitanul Daniel Oaie, ofiţerul de relaţii publice, s-a aventurat să descrie, în cîteva cuvinte, ritmul vieţii, pe parcursul celor patru luni petrecute de tineri pe mare: „O zi obişnuită începe dimineaţa, de la deşteptare, înviorare, adunarea echipajului, apoi masa de dimineaţă. Urmează antrenamente, ori în arboradă cînd vremea permite, ori dacă nu, se ţin ore de curs la bordul navei. Inclusiv sesiunea de vară a fost suţinută la bordul navei, în apele Atlanticului, ale Mediteranei. Recent, studenţii au susţinut ultimele examene, care au fost trecute cu brio. Avantajul unui stagiu pe bric spre deosebire de alt tip de navă militară este faptul că de pe velier pleacă bazele marinăriei. Aici se învaţă ce este o gaşă, un cozoroc, un sarc, ce înseamnă vergă şamd. Pe celelalte nave militare şi civile nu există aşa ceva.”