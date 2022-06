Bricul Mircea, un real ambasador al Forţelor Navale şi al poporului român în lume

Începând de astăzi, 31 mai 2022, Nava Școală MIRCEA își completează vocația dediplomație navalăcu cea de ambasador al României sustenabile, titlu ce i-a fost acordat de Guvernul României, prin intermediul coordonatorului Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, László Borbély.

Ceremonia a avut loc la bordul navei, în portul Constanța, în prezența dlui ministru al apărării naționale -dl Vasile Dîncu, a Șeful Statului Major al Apărării –General Daniel Petrescu, a Șefului Statului Major al Forțelor Navale –Contraamiral Mihai Panait, a oficialităților din Constanța, precum și a reprezentanților Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23,Ivona Potzaichin-RusușiTeodor Frolu. Au fost, de asemenea, prezenți cadeți și elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale, care în 2022 și-au făcut instrucția pe navă – așa cum au făcut toate generațiile de navigatori militari români care i-au precedat în ultimele 8 decenii.

„Am fost extrem de onorat să acord astăzi Navei Școală MIRCEA titlul de Ambasador al României sustenabile. Un eveniment unic pentru Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, organizat împreună cu partenerii noștri de la Asociația Mila 23 și Forțele Navale Române. O ceremonie care celebrează Bricul Mircea, sufletul orașului Constanța, un autentic ambasador al României, al competențelor și valorilor sale, dar și un exemplu de sustenabilitate prin utilizarea eficientă a resurselor limitate. Comunitatea acestei nave ilustrează viziunea României Durabile, iar noi, de astăzi, formăm o echipă pentru a o promova." a declarat coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă,László Borbély.

Ivona Potzaichin-Rusu, președintele Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23 a adăugat:

„Nava Școală Mircea are de astăzi o sarcină în plus: aceea de a confirma lumii întregi că România este o țară responsabilă, care are grijă de viitorul apelor, al oceanelor și mărilor. Tatăl meu a fost mereu preocupat de natură, de sănătatea apelor și, la fel ca Nava Mircea, a contribuit la formarea de caractere puternice și la promovarea României. Vă doresc succes în această nouă misiune!"

Mircea Târhoacă, comandantul navei: „Mulțumesc în numele echipajului pentru acordarea acestui titlu care ne onorează!"

Datorită siluetei sale elegante și romantice, „Bricul Mircea" este primit cu entuziasm peste tot unde acostează, reprezentând un autentic ambasador al României, al competențelor și valorilor sale. În tururile de vizitare care se organizează la bord, echipajul spune publicului povestea navei și prezintă performanțele acesteia.

Începând de astăzi, aceste tururi vor include și informații privind regulile de la bord care permit asigurarea unor călătorii sustenabile. Regulile aplicate de echipaj pot reprezenta modele pentru vizitatori, care astfel vor înțelege mai bine principiile dezvoltării durabile. Metafora unei ambarcațiuni aflate în misiune pe ocean, cu o magazie limitată de provizii la bord, explică foarte elocvent nevoia de responsabilitate în cheltuirea resurselor finite ale planetei.

În cel mai recent marș de instrucție, din care nava s-a întors pe 16 mai, comandantul acesteia, comandor Mircea Târhoacă, a început demersurile pentru a realiza un audit de sustenabilitate a activității la bord. Ca urmare, nava a fost pre-acreditată „ZERO WASTE AT SEA" de către organizația Zero Waste Europe, și activitatea sa urmează a fi monitorizată din punct de vedere al impactului asupra mediului. Pe baza acestui audit, realizat sub îndrumarea Zero Waste România, echipajul va identifica ce măsuri trebuie să ia, astfel încât să se înscrie pe traseul de obținere a certificării "Zero Waste at Sea". Practic, nava va deveni prima ambarcațiune de o asemenea anvergură care să devină sustenabilă în condiții de navigație.

Inițiativa înscrierii Navei Școală Mircea în acest program de responsabilizare a personalului de la bord și de educare a publicului care o vizitează aparține Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23, care vor conlucra cu Forțele Navale, Zero Waste România și Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Constanța pentru atingerea (1) standardelor de sustenabilitate pe navă, (2) transmiterea mesajului „România își asumă pe deplin principiile sustenabilității" prin instrumente de diplomație navală și (3) promovarea către vizitatori a unor concepte de dezvoltare durabilă ușor de înțeles și de aplicat.

Pavilionul de ambasador al României sustenabile pentru Nava-școală "Mircea" a fost conceput de artistul internațional Mircea Cantor, câștigător al prestigiosului premiu Marcel Duchamp și un colaborator apropiat al Asociației Ivan Patzaichin - Mila 23.