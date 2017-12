Brigitte Bardot susţine candidatura lui Marine Le Pen

Fosta vedetă a cinematografiei franceze Brigitte Bardot le cere primarilor din Franţa să o susţină pe candidata Frontului Naţional (FN) la alegerile prezidenţiale, Marine Le Pen, care nu a reuşit încă să obţină cele 500 de semnături necesare. Actriţa, cunoscută pentru că apără cu ardoare cauza animalelor, a redactat „o scrisoare sub formă de apel către primari”, pentru a-i incita să o susţină pe Marine Le Pen, care „apără animalele”. „Scandalizată că primarii din Franţa sunt atât de sensibili”, Brigitte Bardot le cere să-i dea votul lor lui Marine Le Pen, care „face parte dintr-o echipă de frunte la prezidenţiale, care apără animalele şi are curajul să redea ţării Franţei locul pe care trebuie să-l ocupe în lume”, se arată într-o scrisoare. „Le cer, prin urmare, să aibă puţin curaj o dată în viaţă şi să-şi asume datoria”, adaugă actriţa. Consiliul Constituţional a decis, ieri, să nu schimbe regulile alegerilor prezidenţiale cu două luni înaintea scrutinului şi a respins cererea lui MarineLe Pen de a permite anonimatul celor 500 de semnatari. Marine Le Pen, care se consideră dezavantajată de faptul că aceste semnături sunt publice, a declarat că are 440 de promisiuni. Ultimele două sondaje o creditează cu 16, respectiv 17% din intenţiile de vot pe candidata FN, pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale de la 22 aprilie. Formularele oficiale cu semnături trebuie depuse până la 16 martie la Consiliul Constituţional.