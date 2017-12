Brînza prezidenţială

O bună bucată de vreme, profitînd de condiţiile meteo benefice vizitelor de lucru, prezidentul a înotat prin iarba verde a patriei, făcînd un galop de sănătate cu ocazia organizării unor festivaluri dedicate ţuicii şi brînzei autohtone. Domnia sa nu a ratat niciun grătar sfîrîind şi niciun muls festiv de oi. Anul acesta, principalii indicatori ai economiei naţionale au fost înlocuiţi cu un alt element de bază. Numărul record de primiri oficiale. El reflectă cantităţile de pîine ciupită, aia din care gustă preşedintele la sosire, şi de sare risipită. Nu mai luăm în calcul ţuica de prună cu care şi-a clătit gura. Să admitem că nu-i bai în materie de sare, ţinînd cont că preşedinţia are în dotare un drob uriaş. E drept, drobul cu pricina are o valoare propagandistică. De cîte ori preşedintele intră în colaps, fiind la un pas de a fi dat uitării, oamenii săi dau de-a dura drobul cu pricina, ajuns un fel de sperietoare pentru alegătorii slabi de înger. Spuneam că, profitînd de condiţiile meteo benefice vizitelor de lucru, prezidentul a înotat prin iarba verde de acasă. Cu acest prilej, a inaugurat prima şcoală de litere a oilor, numindu-l pe Flutur decan în scrierea Bucovinei. De asemenea, a tuns în timp record un berbec răzleţ. Traian Băsescu nu şi-a anunţat candidatura la preşedinţie. Cum s-ar spune, vrea să ne fiarbă în suc propriu. Pe noi? Poate pe indivizii din anturajul său, care, în naivitatea lor deplină, cred şi acum că l-au apucat pe Dumnezeu de un picior! Prezidentul în funcţiune spune că bate ţara în lung şi în lat ca să ia pulsul electoratului. Vrea să se convingă cu propriile sale simţuri dacă este cazul sau nu să mai candideze. Pe banii cui face preşedintele experimentul ăsta de doi lei? Nu cumva pe banii contribuabililor? Nu pun la socoteală cocoşeii primiţi în dar de la Mondial. Mă refer strict la cheltuielile generate de numărul foarte mare de deplasări făcute în ţară. Ca să ce? Ca să verifice domnul Băsescu în teren dacă i-a mai scăzut popularitatea în mijlocul naţiunii de la oraşe şi sate! De ce nu şi-a fixat domnia sa o grilă a propriei exigenţe? De pildă, să se sancţioneze singur acolo unde este huiduit sau copleşit de reproşurile venite din partea populaţiei disperate şi umilite. Să-şi deconteze singur din propriul său buzunar cheltuielile de deplasare. Mai puţin brînza şi roşiile, alimente de bază ce îi sînt oferite de oamenii de omenie ai patriei. Credeam că, atunci cînd efectuează nesfîrşite vizite de lucru, prezidentul are un singur scop - să pună umărul la salvarea ţării din punctul critic în care se află de amar de vreme. Cînd colo, Doamne, ce am văzut? Un preşedinte proţăpit în tejgheaua unui vînzător de brînză la putină! Ca să ce? Ca să cumpere el telemea şi caşcaval afumat pentru acasă! Nici măcar nu s-a aşezat cuviincios la coadă! Mizînd pe cumulul de funcţii, s-a băgat pur şi simplu în faţă! Ţara arde şi preşedintele îşi cumpără brînză! Şi ca să ştie ce să ceară, gustă din toate produsele ce îi sînt prezentate, folosindu-se cu pricepere de mînuţele din dotare. Este una dintre cele mai jenante ipostaze în care l-am văzut vreodată pe şeful statului. E de-a dreptul indecent ca, într-o ţară slăbită de sărăcie, în care populaţia salivează după o felie de brînză sau de caşcaval, preşedintele să se răsfeţe în văzul lumii, burduşindu-şi sacoşele cu astfel de produse! Într-o manieră discretă, un om de-al său ar fi trebuit să-i cumpere tot ceea ce-i poftea inima, protejîndu-l de efectele devastatoare ale unui spectacol atît de ridicol. Dacă iau în calcul ceea ce am văzut la televizor, înclin să cred că prezidentul s-a dus să-şi cumpere brînză de la tîrg pe banii contribuabililor. Drept răsplată, e pregătit să dea liber la droguri uşoare şi la prostituţie. În perspectiva alegerilor prezidenţiale, asta pare a fi o nouă brînză electorală. Practic, nu ştie ce să mai inventeze ca să fie urcat din nou pe calul de pe care a căzut cu şa cu tot! Preşedintele spune că face vizite de lucru ca să se convingă dacă îl mai vrea poporul la Cotroceni. Aiurea. Este taman invers. Dumnealui vrea să ne convingă să-l mai alegem pentru încă un mandat de cinci ani…