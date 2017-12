Britanic răpit în Afganistan

Un cetăţean britanic a fost răpit în Afganistan, a anunţat, duminică, o purtătoare de cuvânt a Ministerului britanic al Afacerilor Externe (Foreign Office), fără a da detalii asupra identităţii sale. Potrivit canalelor de televiziune britanice BBC şi Sky News, este vorba despre o femeie lucrând pentru ONG americană DAI. Convoiul de două vehicule în care ea se afla a fost atacat în provincia Kunar, de rebeli, au adăugat aceste canale, care au precizat că trei membri afgani ai echipei sale au fost capturaţi în acelaşi timp cu ea. O femeie medic britanică, Karen Woo, în vârstă de 36 de ani, a fost ucisă în august, precum şi alţi şapte membri străini ai unei echipe medicale umanitare, în provincia Badahstan din nord-estul Afganistanului. Doi afgani au fost de asemenea ucişi în atac.

Procurorii federali din New York au iniţiat o anchetă penală care îl vizează pe unul dintre fraţii lui Hamid Karzai, preşedintele Afganistanului, un caz care riscă să afecteze şi mai mult relaţiile dintre Washington şi Kabul, informează ”Wall Street Journal”. Potrivit autorităţilor americane, Mahmood Karzai este vizat de o anchetă de corupţie la New York. Procurorii americani vor încerca să afle dacă au suficiente dovezi pentru formularea unor acuzaţii de evaziune fiscală şi extorsiune împotriva lui Mahmood Karzai. Orice încercare de punere sub acuzare a lui Mahmood Karzai, care are cetăţenie americană, comportă un risc uriaş pentru oficialii americani, ale căror eforturi de combatere a corupţiei au atras, de fiecare dată, reacţia dură a administraţiei de la Kabul. Într-un interviu, Mahmood Karzai a respins acuzaţiile, argumentând că averea sa a fost dobândită legal şi subliniind că singurul său interes este reconstrucţia Afganistanului.

Trei militari australieni vor fi cercetaţi pentru omucidere din culpă în timpul unui raid în Afganistan, care a provocat moartea a cinci copii, a declarat, ieri, procurorul-şef militar al forţelor australiene. Cei trei bărbaţi vor fi cercetaţi pentru mai multe capete de acuzare, între care omucidere din culpă, comportament periculos şi nesupunere faţă de un ordin, a declarat şeful de brigadă Lyn McDade. Doi acuzaţi au declarat că vor contesta aceste acuzaţii, formulate în urma unei anchete militare. Cel de-al treilea soldat este în prezent în străinătate. Militarii au participat la o operaţiune, în februarie 2009, în provincia afgană Oruzgan, pentru a percheziţiona o clădire în care se ascundea, potrivit forţelor australiene, un taliban. Potrivit “Sydney Morning Herald”, în cadrul acestei operaţiuni, militarii au participat la un schimb de focuri cu un afgan. Soldaţii au lansat apoi grenade, care au provocat moartea bărbatului respectiv şi a cinci copii, dintre care doi bebeluşi. Mai mulţi copii şi femei au fost răniţi. Potrivit specialiştilor în istorie militară, contactaţi de cotidian, aceasta este prima dată când sunt urmăriţi soldaţi australieni pentru moartea unor civili. Aproximativ 1.550 de soldaţi australieni, care se ocupă de antrenarea trupelor afgane, sunt staţionaţi în Afganistan, în special în sudul ţării.