Britanici de... pretutindeni

Aproape una din opt persoane care trăiesc în Marea Britanie sunt născute în străinătate, un nivel record, după cel mai mare val de imigraţie din istorie, relatează ”Daily Telegraph”. Proporţia populaţiei născută în afara teritoriului Marii Britanii aproape s-a dublat în 20 de ani, ajungând la peste11%, potrivit datelor consultate de ”Daily Telegraph”. Aceasta înseamnă că circa şapte milioane de persoane care trăiesc azi în Marea Britanie sunt imigranţi, suficient pentru a umple un oraş de mărimea Londrei. Creşterea a fost în mare măsură cauzată de politica laburistă a ”uşilor deschise”, în cadrul căreia peste trei milioane de străini s-au adăugat populaţiei existente în perioada de 13 ani în care laburiştii s-au aflat la putere. Cifrele, oferite de către Oficiul Naţional de Statistică, au fost dezvăluite pe fondul unei noi dezbateri privind imigraţia. Statisticienii au estimat că, dacă trendurile acutuale vor continua, populaţia Marii Britanii ar putea depăşi 70 de milioane de persoane în mai puţin de 20 de ani, iar două treimi din această creştere va fi generată de imigraţie.

Populaţia Marii Britanii a fost ultima dată evaluată la 61,14 milioane de persoane în luna iunie a anului trecut. Dintre aceştia, 6,97 milioane de persoane (11,4%) s-au născut în străinătate, acesta fiind cel mai mare procentaj înregistrat. De asemenea, aproximativ o treime din aceştia au primit cetăţenie britanică. Proporţia a crescut constant, an de an şi a ajuns la aproape dublul procentajului de 6,7% înregistrat în 1991, atunci când numărul persoanelor născute în străinătate era 3,85 de milioane. Aproximativ 762.000 de persoane din totalul de 6, 97 milioane provin din naţiuni est-europene admise în UE în 2004, care le-a dat acces la piaţa forţei de muncă. Majoritatea, 4,7 milioane, este născută în afara Europei. În aceste condiţii, Marea Britanie deţine, în prezent, o proporţie mai mare de rezidenţi născuţi în străinătate decât vecinii europeni, cum ar fi Franţa şi Italia. În prezent, unul din patru copii născuţi în Marea Britanie este născut de o mamă străină, prin comparaţie cu 1998, atunci când sub 14% dintre copii erau născuţi de mame care nu erau originare din Marea Britanie.