Britanicii pot primi informaţii despre trecutul partenerilor lor

RELAŢII VIOLENTE O nouă lege care a stârnit deja controverse în Marea Britanie le permite femeilor să primească informaţii despre trecutul partenerilor lor, pentru a vedea mai ales dacă aceştia au vreun dosar de violenţă domestică. Prevederea legală a intrat în vigoare ieri. Potrivit noilor reglementări, oricare femeie va avea dreptul să se intereseze, la poliţie şi la alte organisme de securitate, despre trecutul prietenului ei dar legea este valabilă şi pentru bărbaţii care au partenere violente. Mai mult decât atât, inclusiv alte rude, prietenii sau vecinii unei persoane bănuite că ar fi violentă faţă de partenerul de cuplu se pot folosi de această lege, dacă au bănuieli întemeiate sau indicii despre existenţa unor asemenea fapte. Controversata iniţiativă cunoscută drept Legea lui Clare este aplicată deocamdată în regiunile din Marea Britanie în care se înregistrează cea mai mare delincvenţă domestică, urmând a se extinde în toată ţara.

CAZ REAL Proiectul legislativ fusese dezvăluit încă de anul trecut, de publicaţia ”Mail on Sunday” şi îşi avea sursa de inspiraţie în crimele ce pot rezulta din relaţiile făcute prin intermediul internetului. Însăşi denumirea populară a legii are la bază un caz concret, petrecut în 2009, în Manchester. George Appleton, de 36 de ani, a strangulat-o pe prietena lui pe care o cunoscuse pe internet, Clare Wood, i-a ars cadavrul şi s-a spânzurat. După moartea fiicei lor, părinţii lui Clare Wood au aflat că George Appleton fusese condamnat în trecut pentru violenţă asupra femeilor, inclusiv pentru o răpire sub ameninţare cu cuţitul a uneia dintre fostele lui prietene. Tatăl Clarei Wood, Michael Brown, susţine noua lege şi s-a oferit să o promoveze în rândul femeilor. La rândul său, ministrul de Interne, Theresa May, iniţiatoarea proiectului, a declarat că ”violenţa domestică este o crimă îngrozitoare”. În Marea Britanie, în medie, două femei sunt omorâte într-o săptămână de partenerii lor de viaţă şi milioane de femei suferă, ani în şir, abuzurile acestora.

Legea are mulţi susţinători dar şi critici care susţin că iniţiativa ar fi o pierdere de timp şi o risipă de resurse umane din poliţie. Alţii sunt de părere că legea i-ar încuraja pe unii să facă plângeri maliţioase împotriva unor oameni nevinovaţi. Informaţiile vor fi oferite celui interesat numai după ce ofiţerii de poliţie se vor asigura că îngrijorarea celui care face cererea pentru a obţine asemenea informaţii este întemeiată. În 2010, în Marea Britanie, 94 de femei şi 21 de bărbaţi au fost ucişi de partenerii de viaţă, foştii parteneri sau de amanţi. Şi Germania s-a arătat interesată de această lege. Aproape jumătate din femeile ucise în Germania sunt victimele partenerilor lor. În 2011, în Germania s-au înregistrat 154 de astfel de cazuri, majoritatea vizând comunităţile musulmane.