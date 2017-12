Britanicii studiază accentele regionale ale vacilor

Mugetul vacilor poate avea accente regionale echivalente varietăţilor dialectale întîlnite în limba oamenilor, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea din Londra. John Wells, profesor de fonetică la Universitatea din Londra, a declarat că acest fenomen a mai fost descoperit la unele specii de păsări. Cercetătorii au decis să examineze această problemă după ce fermierii au remarcat faptul că mugetul vacilor lor este diferit în funcţie de cirezile din care proveneau animalele. Conform acestor observaţii, mugetul unei vaci din Somerset este diferit de cel al unei vaci din West Country.

"Fenomenul a fost atestat la păsări. Veţi găsi accente diferite în ciripitul păsărilor care aparţin aceleiaşi specii, dar care se găsesc în regiuni diferite din ţară", a spus Wells. "În grupuri precum cirezile, veţi putea întîlni variaţii dialectale identificabile", a adăugat acesta. Profesorul Jeanine Treffers-Daller, cercetător în lingvistică la University of the West of England din Bristol, este de acord cu Wells. "Atunci cînd învăţăm să vorbim, adoptăm varietatea dialectală locală vorbită de părinţi, deci acelaşi lucru se poate aplica şi la mugetele scoase de vacile din West Country", a spus Treffers-Daller.