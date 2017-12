Britney Spears a obţinut dreptul de a petrece cîteva nopţi pe lună cu copiii săi

Angajată într-o lungă bătălie judiciară cu fostul său soţ, Kevin Federline, pentru custodia celor doi fii ai lor, cîntăreaţa americană a obţinut dreptul de a petrece cîteva nopţi pe lună cu copiii. Site-ul de Internet TMZ.com a informat că, în urma unei audieri care a avut loc la tribunal, drepturile de vizită ale lui Britney Spears au fost modificate. Ştirea a fost confirmată de un purtător de cuvînt al cântăreţei americane, care, însă, nu a oferit alte detalii. Ambii foşti soţi au fost prezenţi la audierea de marţi, care a avut loc cu uşile închise. O nouă audiere a fost fixată pentru data de 15 iulie, iar procesul propriu-zis de stabilire a custodiei va avea loc în luna august.

Britney Spears, în vîrstă de 26 de ani, a pierdut tutela copiilor, Sean Preston, de doi ani şi jumătate şi Jayden James, de un an şi jumătate, în favoarea fostului soţ, în vîrstă de 30 de ani, pe 1 octombrie 2007. Cîntăreaţa s-a confruntat în ultimul an cu foarte multe probleme judiciare, sentimentale şi emoţionale, autorităţile fiind nevoite să o plaseze sub tutela tatălui său, măsură ce se va menţine pînă pe 31 iulie. Acest tip de procedură are loc atunci cînd un tribunal stabileşte că un individ major nu este capabil să se îngrijească singur. Din cauza problemelor personale, Britney Spears a fost internată de două ori în decurs de o lună, în ianuarie, în secţia de psihiatrie a spitalului UCLA din Los Angeles.