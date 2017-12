Britney Spears a provocat un nou accident de maşină

Seria accidentelor de maşină provocate de cîntăreaţa americană a continuat, marţi, cu un incident minor în care a fost implicată pe un mare bulevard din Los Angeles. Britney Spears, care conducea un luxos automobil Mercedes SL, a lovit în spate o maşină marca Ford Explorer roşie. Niciuna dintre părţi nu a fost rănită în accident. Starul pop a rămas în maşină după accident, în timp ce garda sa de corp, care călătorea pe locul din dreapta al maşinii, a făcut un schimb de informaţii cu proprietarul maşinii avariate. După incident, Spears s-a întors la locuinţa sa din Los Angeles.

În ultimele 12 luni, cântăreaţa a fost acuzată de mai multe ori de părăsirea locului accidentului şi conducere fără permis. Comportamentul său a fost, însă, mai discret în ultimele luni, după ce a fost plasată sub tutela tatălui său, pe 1 februarie, măsură care se va menţine pînă pe 31 iulie. Acest tip de procedură are loc atunci cînd un tribunal stabileşte că un individ major nu este capabil să se îngrijească singur. Din cauza problemelor personale cu care Britney Spears s-a confruntat în ultimul an, a fost internată de două ori în decurs de o lună, în ianuarie, în secţia de psihiatrie a spitalului UCLA din Los Angeles.

Totodată, zvonurile că Britney Spears ar fi iar însărcinată par să se adeverească. Judecînd după ultimele fotografii, controversata vedetă a luat serios în greutate în ultima vreme, întărind speculaţiile conform cărora ar mai aştepta un copil. Şi dacă într-adevăr diva este gravidă, atunci ţigara aprinsă din mîna ei este semnul cel mai clar că viitorul bebeluş va împărtăşi aceeaşi soartă ca băieţii pe care Brit îi are cu Kevin Federline. Vedeta pare să prefere să i se alăture surorii sale, Jamie-Lynn, în ale maternităţii.