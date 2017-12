Britney Spears cheltuie lunar 13.000 de euro pentru a-şi recîştiga silueta

Cîntăreaţa americană se afişează cu tot mai multă nonşalanţă în costum de baie. Cele mai recente instantanee au fost surprinse pe parcursul unei călătorii recente în Mexic. Secretul siluetei redobîndite este cît se poate de costisitor. Britney Spears plăteşte 6.300 de euro pe lună unui medic nutriţionist, 5.300 de euro unui antrenor personal şi 3.300 de euro unui coregraf particular. În total, Britney Spears cheltuie circa 13.000 de euro pe lună pentru un regim alimentar şi exerciţii fizice cu ajutorul cărora speră să revină la silueta de dinainte de a deveni mamă a doi copii. “Se limitează la 1.400 de calorii pe zi. Şi-a modificat modalitatea de a consuma alimentele, încercînd să mănînce doar două treimi din ceea ce se află în farfuria ei. Este vorba despre controlul apetitului şi mîncare proaspătă. Şi multă apă în loc de Red Bull”, a declarat o sursă pentru revista “Closer”.

Britney Spears a împrumutat şi cîteva dintre secretele dietei alimentare promovate de Victoria Beckham, precum consumul mare de peşte fiert şi fasole. Face multe exerciţii fizice, antrenorul ei personal fiind James Van Daff, cel care se ocupă şi de fetele de la Pussycat Dolls. Artista face cîte trei ore de dans, de şase ori pe săptămînă. “Britney s-a îngrăşat mult în acest an. A fost atît de stresată din cauza procesului de stabilire a custodiei, iar medicamentele pentru tulburări bipolare au avut o influenţă puternică asupra greutăţii ei. Se săturase să fie lipsită de vlagă şi a vrut să facă ceva în acest sens. Britney este foarte mîndră pentru că are din nou muşchi abdominali vizibili”, a declarat aceeaşi sursă. Cîntăreaţa s-a confruntat, în ultimul an, cu foarte multe probleme judiciare, sentimentale şi emoţionale, autorităţile fiind nevoite să o plaseze sub tutela tatălui său, măsură care se va menţine pînă pe 31 iulie.