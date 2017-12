Britney Spears, dată în judecată de fostul manager

Sam Lufti a deschis un proces împotriva cîntăreţei americane şi a părinţilor săi, acuzîndu-i de calomnie şi de neplata onorariilor cuvenite. Sam Lufti, prieten apropiat al lui Briteny Spears în ultima parte a anului 2007, perioadă care coincide cu cea mai dezastruoasă etapă din viaţa personală şi profesională a cîntăreţei, a deschis un proces la Curtea Superioară din Los Angeles, după o serie de zvonuri despre o posibilă acţiune legală împotriva lui. Fostul manager îi acuză pe Britney Spears, pe tatăl şi pe mama sa, Jamie şi Lynne Spears de calomnie, defăimare, molestare, producere voluntară de stres emoţional şi încălcarea termenilor din contract. Sam Lufti susţine că Jamie Spears l-a lovit în piept, în ianuarie 2008 şi că Lynne Spears i-a murdărit reputaţia în cartea ei de memorii “Through The Storm”, lansată anul trecut. În acest volum, aceasta susţine că Sam Lufti i-a dat fiicei sale medicamente în exces, acestea afectîndu-i judecata. Nu au făcute publice detalii despre daunele cerute de Sam Lufti.

Plîngerea a fost depusă la patru zile după ce Jamie Spears a obţinut un ordin de restricţie împotriva lui Sam Lufti şi a fostului iubit al lui Britney Spears, fotograful Adnan Ghalib. Ordinul de restricţie vizează protejarea atît a cîntăreţei, cît şi a familiei sale. Purtătorul de cuvînt al artistei americane nu a făcut niciun comentariu.

Britney Spears este una dintre artistele cu cel mai mare succes financiar din ultimul deceniu, dar în 2006 şi 2007 a fost intens mediatizată de presă după ce făcut numeroase gafe şi a manifestat un comportament bizar. Cîntăreaţa s-a ras pe cap în public, a urmat mai multe cure de dezintoxicare, a fost frecvent fotografiată fără lenjerie intimă şi a purtat de multe ori o perucă portocalie. Pînă la începutul anului 2008, Britney Spears a fost internată de două ori pentru evaluare psihiatrică. Din februarie 2008, un tribunal din California a plasat-o sub tutela tatălui, oferindu-i lui Jamie Spears controlul complet asupra vieţii personale şi profesionale a fiicei sale. De atunci, cîntăreaţa americană pare că şi-a pus ordine în viaţă. “Womanizer”, primul single extras de pe noul ei album, “Circus”, a ajuns pe prima poziţie a clasamentului Billboard Hot 100 în octombrie 2008. Totodată, albumul a intrat pe primul loc în topurile americane, după ce a înregistrat vînzări de peste 500.000 de exemplare în primele zile de la lansare. Britney Spears intenţionează să plece în primăvara lui 2009 într-un turneu de promovare a acestui album.

Stresul la care a fost supusă pentru pregătirea turneului şi pentru a reveni la forma care a făcut-o celebră, pare însă să îi afecteze starea de sănătate. Britney Spears a suferit atacuri de panică paralizante. „Britney este în pericol de a nu merge în turneu, pe măsură ce are atacuri de panică paralizante. De fiecare dată cînd are loc o criză, ţipă şi plînge şi se încuie în camera ei. I-a spus doctorului său că se simte sub presiune şi bolnavă cînd se gândeşte la mersul în turneu. Este îngrijorată să fie plecată şi se teme că prestaţia ei va fi catalogată ca un eşec”, a dezvăluit o sursă. Aşa s-a decis ca fii săi, Sean Preston şi Jayden James, să îşi însoţească mama în turneu, iar problema crizelor este teoretic pe jumătate rezolvată. Se pare că interpreta, Kevin Federline şi tatăl ei, Jamie Spears, au plănuit să fie deţinute case în New Jersey, New Orleans şi Los Angeles. Copiii ar trebui să stea într-una dintre locuinţe şi să fie vizitaţi de Britney Spears în timp ce susţine concerte în fiecare regiune. De asemenea, se aude că Briteny Spears îi va cumpăra fostului partener de viaţă o casă în fiecare dintre cele trei zone şi îi va plăti 4000 de dolari pentru fiecare săptămînă în care este în turneu. Nişte cheltuieli modice pentru starea de bine a cîntăreţei, dar şi a admiratorilor, care riscau să nu îşi mai vadă idolul în concert.