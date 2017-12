Britney Spears este acuzată de plagiat

Mult-aşteptata nouă piesă a lui Britney Spears, intitulată „Hold It Against Me”, a ajuns pe Internet şi cu siguranţă noul videoclip a făcut senzaţie. Numai că nu în sensul dorit de cântăreaţa americană. Vedeta de 29 de ani este acuzată de plagiat şi este ameninţată cu un proces cu despăgubiri de câteva milioane de dolari. Britney Spears este acuzată că s-a folosit de versurile baladei rock „If I Said You Had A Beautiful Body Would You Hold It Against Me” a trupei Bellamy Brothers. Membri acestei formaţii susţin că versurile piesei lui Britney Spears sunt mult prea asemănătoare cântecului lor pentru a fi originale. Balada rock „If I Said You Had A Beautiful Body Would You Hold It Against Me” datează din anul 1979 şi a ajuns pe locul întâi în topurile din şase ţări. Autorii piesei, fraţii David şi Howard Bellamy, şi-au tocmit deja avocaţi şi urmează o acţiune în justiţie. „Eu şi Howard nu avem nimic personal cu Britney Spears. Este o tânără destul de talentată. Dar, profesional ne simţim, pur şi simplu, jecmăniţi”, a declarat presei David Bellamy. Deocamdată, reprezentanţii cântăreţei s-au abţinut de la orice comentariu în aşteptarea iminentei chemări în instanţă.

Până la declanşarea acestui scandal, managerul lui Britney Spears Larry Rudolph declara postului de televiziune MTV că noul videoclip al artistei reprezintă un moment important în cariera acesteia. După anii în care a părut dezorientată, Britney Spears pare mai puternică ca niciodată, iar viaţa ei personală este împlinită. Casa de producţie care o promovează a mizat foarte mult pe piesa „Hold It Against Me” şi a postat pe Internet nu mai puţin de 14 previews, înainte de lansarea oficială a piesei de joi noapte. „Cu fără prea multă introducere, vă prezint noul meu videoclip , regizat de sclipitorul Jonas Akerlund... Sper să vă placă tot atât de mult cât îmi place şi mie. Şi dacă nu vă place o să vă dau o mamă de bătaie aşa cum fac cu tipa din videoclip”, a postat Britney Spears pe contul său de Twitter. Ce le-ar face însă acum Britney Spears fraţilor Belamy...