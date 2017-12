Britney Spears îngrijorează din nou

A aflat printre ultimii că sora ei, Jamie Lynn, este însărcinată, însă Britney Spears este foartă hotărîtă să-şi ia în serios rolul de mătuşă. În calitate de mamă pentru copiii săi nu s-a descurcat foarte bine, dar, cine ştie, poate va da dovadă de mai multă responsabilitate ca mătuşă. Deşi sarcina adolescentei Lynn nu este încă vizibilă, iar momentul naşterii deloc aproape, cîntăreaţa pop este prevăzătoare şi a dat o raită prin magazinele pentru bebeluşi din Los Angeles, de unde a cumpărat o mulţime de hăinuţe pentru viitorul nepot. Vestea sarcinii lui Jamie, de numai 16 ani, a venit ca un şoc pentru Britney Spears, însă, ca soră mai mare, a promis să-i acorde mezinei tot sprijinul.

Un subiect controversat în ultimul timp în familia Spears a fost căsătoria dintre Jamie Lynn şi viitorul tată al copilului ei, Casey Aldridge. Se pare că tînăra viitoare mămică este disperată să fie dusă la altar de cel care a lăsat-o însărcinată. Convinsă că mariajul este cea mai bună soluţie, Jamie a întîmpinat opoziţia mamei, care o crede încă necoaptă pentru un pas atît de important. În plus, ziarele de scandal au speculat posibilitatea ca viitorul tătic să înfunde închisoarea, întrucît, teoretic, a comis corupere de minori. A fost pus în discuţie şi un potenţial viol.

O altă controversă în familia Spears vine de la unul dintre cei mai celebri psihiatri de la Hollywood, care încearcă să o avertizeze pe Britney Spears că, dacă nu face tot posibilul să îşi revină, s-ar putea să nu mai apuce Crăciunul viitor. Marty Brenner este de părere că fosta prinţesă a muzicii pop trăieşte într-o lume paralelă şi ar putea ajunge să îşi pună capăt zilelor. ”Se comportă ca o persoană nebună. Este deconectată de la viaţă. Nu mai are controlul asupra ei şi îl va piede de tot, pînă la urmă. Este evident că se luptă cu depresia”, este de părere psihiatrul. ”Britney Spears nu ascultă pe nimeni. Mama ei nu mai apare în peisaj, copiii nu mai sînt lîngă ea şi toţi cei din jurul ei îi sprijină iluzia în care trăieşte”, a mai adăugat Marty Brenner. Deşi psihiatrul nu a cunoscut-o personal pe vedetă, are o experienţă de 20 de ani cu celebrităţile ce se luptă cu dependenţa de droguri, alcool şi furie. După ce a auzit de opririle ei dese la benzinărie, pentru a se duce la toaletă, de urletele şi ţipetele către fotografi de la sfîrşitul săptămînii trecute, specialistul a afirmat: ”Britney este disperată după atenţie. Nimeni nu se opreşte de atîtea ori pentru a merge la toaletă. Are o mare problemă”.