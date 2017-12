Britney Spears îşi pregăteşte revenirea

Cântăreaţa americană Britney Spears şi-a lansat, pe data de 25 martie, cel de-al şaptelea album de studio, intitulat “Femme Fatale” şi îşi pregăteşte de zor revenirea în prim-planul muzicii mondiale, dar campania sa întâmpină tot felul de probleme. A anunţat că vrea să pornească într-un turneu mondial, alături de prietenul său Enrique Iglesias, dar acesta s-a răzgândit şi a provocat o adevărată busculadă mediatică. Enrique Iglesias şi-a cerut scuze pentru că a părut indecis, dar cu siguranţă, Britney Spears şi echipa ei nu îl vor ierta prea curând.

Când să răsufle uşurată că acest incident s-a încheiat, Britney Spears a aflat că a fost dată în judecată de o companie de marketing care a ajutat-o să îşi lanseze o linie de parfumuri produse în colaborare cu brandul Elizabeth Arden Inc., reclamantul solicitând daune de zece milioane de dolari. Compania Brand Sense Partners LLC a dat-o în judecată pe Britney Spears, dar şi pe tatăl ei, Jamie Spears, miercuri, la Curtea Superioară din Los Angeles, susţinând că cei doi au renegociat într-o manieră ilegală, în 2010, contractul încheiat cu brandul de produse cosmetice Elizabeth Arden Inc.. Potrivit noului contract, compania Brand Sense a pierdut dreptul de a încasa 35% din veniturile aduse de linia de parfumuri creată de Britney Spears. Contractul iniţial de creare şi promovare a acestor parfumuri a fost semnat în 2004. Britney Spears se află sub tutela tatălui ei din februarie 2008, acesta fiind şi administrator al averii ei.

Singurul efort care deocamdată pare un succes o are pe Britney Spears protagonista unui show mai puţin obişnuit. Artista a decis să apară la Jackass 3D, o emisiune foarte iubită peste ocean, pentru a-şi promova noul album. Mai mult, în căutarea spectaculosului, vedeta a acceptat propunerea realizatorului Jimmy Kimmel de a fi catapultată într-un WC portabil, legat de o praştie uriaşă.

Cântăreaţa americană nu vrea să repete greşelile din trecut, nici măcar când vine vorba despre siluetă. Aşa că interpreta este decisă să respecte un program strict şi o dietă, astfel încât în următorul ei turneu, care începe în mai puţin de o lună, să nu aibă nicio problemă. Britney Spears şi-a ameninţat dansatorii că îi va concedia dacă îi suspectează că sunt mahmuri şi a interzis alcoolul înainte de repetiţii. În plus, vedeta este decisă să scape de 4,5 kilograme, astfel că l-a obligat pe iubitul ei, agentul Jason Trawick, să nu aducă junk food acasă. Regimul strict al lui Britney constă în a consuma şase mese pe zi bogate în proteine, carne de pui sau curcan.